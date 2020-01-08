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8 января • обновлено в 16:32
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Россия готовит войска? ОБСЕ не пропустили на оккупированную территорию Донбасса

1.8т
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Российские наемники не пропустили представителей миссии ОБСЕ на оккупированную РФ территорию Донбасса, что может означать попытку со стороны террористов скрыть запрещенную деятельность, сосредоточение, передвижение или подготовку войск.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook, добавив, что с начала декабря 2019 мониторинговую миссию не пропускали на оккупированные территории более 60 раз.

Миссия ОБСЕ

Миссия ОБСЕ

"Апостроф"

"В ежедневном отчете от 7 января 2020 СММ ОБСЕ информирует об очередном отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпосты возле населенных пунктов Верхньошироковское (быв. Октябрь) и Новая Марьевка", – сказано в сообщении.

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"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность, сосредоточение, передвижение или подготовку войск", – добавили в ООС.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, команда СММ ОБСЕ обвинила украинских военнослужащих в нарушениях Минских соглашений на Донбассе.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ОРДЛО ДНР ОБСЕ
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Комментарии
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс,давай лучше про обход украины,там смешнее..
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
БоХ - в помощь !, на наши подачки ????или вы им блокаду устроили как фaшиcты в Ленинграде ????
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Oleg Oleg, на Донбассе люди выживают на ваши подачки, а вам всё смешно. Принцип рыть другим ямы у вас видимо врождённый ? Но вы забыли: нехай ка-цап запам*ятає, вiн не сховається нiде, хто яму iншому копає, той сам в ту яму попаде !
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
ой
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