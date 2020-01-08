Россия готовит войска? ОБСЕ не пропустили на оккупированную территорию Донбасса

Российские наемники не пропустили представителей миссии ОБСЕ на оккупированную РФ территорию Донбасса, что может означать попытку со стороны террористов скрыть запрещенную деятельность, сосредоточение, передвижение или подготовку войск.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook, добавив, что с начала декабря 2019 мониторинговую миссию не пропускали на оккупированные территории более 60 раз.

Миссия ОБСЕ "Апостроф"

"В ежедневном отчете от 7 января 2020 СММ ОБСЕ информирует об очередном отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпосты возле населенных пунктов Верхньошироковское (быв. Октябрь) и Новая Марьевка", – сказано в сообщении.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность, сосредоточение, передвижение или подготовку войск", – добавили в ООС.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, команда СММ ОБСЕ обвинила украинских военнослужащих в нарушениях Минских соглашений на Донбассе.

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