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Россия готовит кровавые акции против евреев в Украине - Муждабаев

3.7тЧитать материал на украинском

Перед выборами в Украине российские спецслужбы могут устроить провокации в отношении евреев.

Такое мнение в своем Facebook высказал журналист Айдер Муждабаев. По его словам, "русский мир" маниакален и циничен, поэтому ему ничего не мешает накалять ситуацию вокруг антисемитизма в Украине.

"Деньги у Кремля не закончились, а значит — работа по представлению Украины страной, где "царит антисемитизм и страх расправ над евреями", продолжится с прежней силой. Если не с новой. Хочу обратить на это внимание украинского общества и власти. Возможно, именно сейчас из России будут выделены транши на жесткие, кровавые антисемитские акции, а то у них концы с концами не сходятся ("антисемитизм свирепствует в Украине", а по факту —,ничего нет)", - пишет Муждабаев.

Журналист уверен, что к такому повороту должны быть готовы все - и спецслужбы, и представители еврейские организации. Ведь в нынешней ситуации "затишья" РФ нужен хаос в стране.

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"Будем внимательны к тем, кто непрерывно трындит про "угрозу для евреев" в Украине. Уверен, что у этих людей с Москвой прямые и "рабочие" связи. Подожженные синагоги, убитые евреи их московским контактам очень нужны. Я говорю это не как спецслужбист, я ничего по фактам не знаю, а как медийщик — сужу по нагнетаемой атмосфере. Русской пропаганде, русским гибридным войскам в Украине критично требуется то, о чем я сейчас пишу. Рекомендую полиции взять под усиленную охрану религиозные объекты иудаизма. А спецслужбам следить за каждым шагом/разговором тех, с кем могут координировать исполнение и медийное сопровождение террористических акций", - подытожил Муждабаев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, озвучены хитроумные планы России на выборы в Украине в 2019 году.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Айдер Муждабаев
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Татарва отжигает)
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Или вот ещё: Голос Америки: "....Американская правозащитная организация Антидиффамационная лига (Anti-Defamation League – ADL), обнародовала результаты исследования о распространении антисемитизма в мире. Самый низкий показатель уровня антисемитизма в мире был отмечен в Лаосе (0,2%), на Филиппинах (3%), в Швеции (4%) и Нидерландах (5%). (Один из корреспондентов на пресс-конференции поинтересовался, задавали ли участникам стран, где евреи практически не живут, вопрос, знают ли они, кто такие евреи?). В Великобритании уровень антисемитизма достигает 8%, в США – 9%, в России – 30%, в Украине – 38%. "
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
"..Министерство по делам диаспоры (Израиль) опубликовало 21 января 2018 года отчет о положении с антисемитизмом за 2017 год.Число антисемитских инцидентов на Украине увеличилось в 2017 году вдвое. Там же зафиксированы десятки случаев вандализма против еврейских памятников и могил, а также в синагогах и еврейских центрах, прежде всего в Одессе. Такая тенденция происходит на фоне усиливающихся националистических настроений в этой стране."
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