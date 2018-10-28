Россия готовит кровавые акции против евреев в Украине - Муждабаев

Перед выборами в Украине российские спецслужбы могут устроить провокации в отношении евреев.

Такое мнение в своем Facebook высказал журналист Айдер Муждабаев. По его словам, "русский мир" маниакален и циничен, поэтому ему ничего не мешает накалять ситуацию вокруг антисемитизма в Украине.

"Деньги у Кремля не закончились, а значит — работа по представлению Украины страной, где "царит антисемитизм и страх расправ над евреями", продолжится с прежней силой. Если не с новой. Хочу обратить на это внимание украинского общества и власти. Возможно, именно сейчас из России будут выделены транши на жесткие, кровавые антисемитские акции, а то у них концы с концами не сходятся ("антисемитизм свирепствует в Украине", а по факту —,ничего нет)", - пишет Муждабаев.

Журналист уверен, что к такому повороту должны быть готовы все - и спецслужбы, и представители еврейские организации. Ведь в нынешней ситуации "затишья" РФ нужен хаос в стране.

"Будем внимательны к тем, кто непрерывно трындит про "угрозу для евреев" в Украине. Уверен, что у этих людей с Москвой прямые и "рабочие" связи. Подожженные синагоги, убитые евреи их московским контактам очень нужны. Я говорю это не как спецслужбист, я ничего по фактам не знаю, а как медийщик — сужу по нагнетаемой атмосфере. Русской пропаганде, русским гибридным войскам в Украине критично требуется то, о чем я сейчас пишу. Рекомендую полиции взять под усиленную охрану религиозные объекты иудаизма. А спецслужбам следить за каждым шагом/разговором тех, с кем могут координировать исполнение и медийное сопровождение террористических акций", - подытожил Муждабаев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, озвучены хитроумные планы России на выборы в Украине в 2019 году.