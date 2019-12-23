Россия достроила Крымский мост и сказала, сколько простоит

В России официально заявили о завершении строительства скандального Крымского моста, который соединяет захваченный полуостров с РФ.

С заявлением выступил начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков, передает ТАСС. По информации оккупантов, при надлежащем обслуживании мост простоит до 100 лет.

"Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", – сообщил Турсунбеков.

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Напомним, что 18 декабря стало известно, что российские оккупанты в Крыму завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Также накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами Крымский мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

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