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23 декабря • обновлено в 06:56
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Россия достроила Крымский мост и сказала, сколько простоит

2.6т
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В России официально заявили о завершении строительства скандального Крымского моста, который соединяет захваченный полуостров с РФ.

С заявлением выступил начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков, передает ТАСС. По информации оккупантов, при надлежащем обслуживании мост простоит до 100 лет.

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"Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", – сообщил Турсунбеков.

Россия достроила Крымский мост и сказала, сколько простоит

Россия достроила Крымский мост и сказала, сколько простоит

Инфоцентр "Крымский мост"

Напомним, что 18 декабря стало известно, что российские оккупанты в Крыму завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Также накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами Крымский мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мост Новости Крыма
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
скоты украинцы....а что вы построили негадяи ?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Медовар уже грызет опоры?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну и славненько! А как там поживает гордость украинского мостостроения знаменитый Подольский мост в Киеве? Что по его поводу вещает Медовар?
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