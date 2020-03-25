Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Фото документов

Россия после закрытия авиасообщения с многими другими странами из-за распространения коронавируса COVID-19бросила за границей жителей "ЛДНР".

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Об этом говорится на сайте украинского блогера из Донецка под названием "Ф*шик Донецкий". Автор текста отметил, что уже известно о том, что люди остались брошенными в Турции, ОАЭ и Таиланде (чтобы посмотреть фото документов, доскролльте до конца страницы).

"Как мы уже не раз писали, т.н. "граждане" "ДНР" и "ЛНР" являются для России геополитическим инструментом в обеспечении имперских амбиций Кремля в отношении Украины, которых можно и нужно использовать, а, когда станут не нужными, бросить", – говорится на сайте.

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Иллюстрация

"Но Россия многих из таких "граждан" уже сейчас бросила и относится к ним даже не как ко второсортным, а как к расходному материалу, скорее даже, браку. Ярким является пример с т.н. "гражданами" "ЛДНР"после закрытия Россией авиасообщения с другими странами из-за коронавируса", – добавил автор текста.

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Документ Ф*шик Донецкий

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Документ Ф*шик Донецкий

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Документ Ф*шик Донецкий

По его словам, несмотря на наличие "полупаспортов "ЛДНР", эти люди ездили за границу с украинскими заграничными паспортами, приобретая путевки в турфирмах РФ и вылетая из российских аэропортов. На сайте отметили, что дело якобы в том, что они боятся покидать дома через Украину, потому что большинство из них или их родственников – чиновники оккупационной администрации или представители т.н. "спецслужб "ЛДНР".

"Так вот, всех этих т.н. "граждан" "ЛДНР" с украинскими паспортами российские авиакомпании или отказались брать на борт уже при наличии билетов, или отказали в продаже билетов на обратную дорогу в Россию. Потому что у россиян было указание последними самолетами эвакуировать только граждан РФ", – говорится на сайте.

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Документ Ф*шик Донецкий

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Документ Ф*шик Донецкий

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Документ Ф*шик Донецкий

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Документ Ф*шик Донецкий

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Документ Ф*шик Донецкий

Таким образом, по словам автора материала, жителям оккупированных территорий сказали: "Вы же здесь по украинским, а не по российским паспортам, так что извините".

"Правда, им пообещали в российских консульствах, что если МЧС России будет эвакуировать оставшихся граждан РФ после окончательного закрытия воздушного пространства, то, может, и их эвакуируют… Если будет место", – отметил автор.

Он добавил, что в украинские дипломатические представительства эти люди не обратились.

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Документ Ф*шик Донецкий

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Документ Ф*шик Донецкий

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Документ Ф*шик Донецкий

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Документ Ф*шик Донецкий

Россия бросила жителей "ЛДНР" за границей из-за коронавируса. Документ Ф*шик Донецкий

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