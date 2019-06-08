Россия атаковала Украину в ООН: что известно

Международный суд ООН должен отклонить обвинения Украины в нарушении Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

Об этом сообщается на сайте МИД России где утверждается, что у международного суда якобы нет юрисдикции для рассмотрения указанных обвинений.

"Российская позиция заключается в том, что Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей. Обращение в Международный суд – не что иное, как очередная попытка Киева отвлечь внимание международного сообщества от собственных нарушений прав человека и переложить ответственность на Россию", – сказано в сообщении.

Более того, в российской дипломатическом ведомстве считают, что называя жителей ОРДЛО террористами, Украина противоречит Минским соглашениям и не способствуют достижению мира на юго-востоке Украины.

Международный суд ООН LB.ua

МИД РФ считает, что все предоставленные Киевом доказательства по расовой дискриминации в Крыму не соответствуют действительности. Также в РФ считают, что Украина полностью проигнорировала необходимость обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, а также задействования других специальных процедур разрешения споров по применимым международным конвенциям.

В связи с этим российская сторона рассчитывает, что Международный суд ООН с должным вниманием отнесется к аргументам об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения надуманных обвинений и отклонит их до рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина 12 июня подала в Международный Суд ООН в Гааге Меморандум по делу о применении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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