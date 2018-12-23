Россия — агрессор! В еще одной области Украины объявили о разрыве с Московским патриархатом

Старообрядческая религиозная община Черновцов заявила о прекращении подчинения Московской митрополии.

Она приняла решение о функционировании в качестве автономной единицы. Об этом сообщил главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров, передает Укринформ.

"Старообрядческая религиозная община, храм которой находится на улице Олега Кошевого в Черновцах, официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Русской старообрядческой церкви и забрала из своего названия и устава любое упоминание о стране-агрессоре. Теперь эта община будет действовать автономно", — сказал он.

Это первая городская религиозная община, которая официально заявила о таком решении и зарегистрировала заявление, добавил чиновник.

Церковь Укрінформ

"Этому желанию общины предшествовало решение клерикального центра Российской Федерации о снятии с отца Леонтия сана священника. Вопреки воле России, он продолжил служить в храме, несмотря на угрозы отлучения. Областной совет церквей стал на защиту отца Леонтия, его поддержали все конфессии", — подчеркнул Бухаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря на Закарпатье первый приход перешел из церкви Московского патриархата к епархии единой Православной церкви Украины. Так поступил приход святого Первомученника архидиакона Стефана в селе Минай.

Так же поступили прихожане нескольких церквей на Виннитчине: храма святой великомученицы Параскевы села Тютьки Винницкого района, а также приходы сел Ривец и Коло-Михайловки. Кроме того, в состав ПЦУ перешел и Свято-Преображенский собор УПЦ МП в Виннице.

Также стало известно об уходе из УПЦ МП прихода храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве Львовской области.