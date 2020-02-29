"Отдай детей, пока не убила": российскую блогершу затравили из-за смертей в бане

Российскую блогершу Екатерину Диденко, на чьем дне рождении в бане погибли три человека, затравили в соцсетях.

Пользователи сети возмущенно писали, что Диденко, как провизор, должна была знать об опасных свойствах сухого льда, из-за которого погибли люди. Под ее постами в Instagram выражали сомнения, что она разбирается в лекарствах, о которых столько пишет.

Из-за травли в сети Диденко сперва удаляла негативные комментарии, а потом и вовсе закрыла их.

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"Имбециальная, сдай детей в опеку, пока не прикончила детей бальзамом Битнер. Надеюсь ты сядешь далеко и надолго. На тебе три трупа висят. Забудь про свои реснички, в тюрьме будешь мыло ронять", "Горе провизор", – негодовали в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

28 февраля в Москве на вечеринке российской блогерши Екатерины Диденко погибли три человека.

Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о гибели своего мужа и двоих друзей.

Появилось последнее видео перед трагедией в бане в Москве

Также в России следователи выяснили, что сухой лед в баню, где погибли три человека, привез муж блогерши Диденко.

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