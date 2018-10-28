Российский журналист ярко потроллил росСМИ: опубликована переписка

Российский журналист в резкой форме ответил пропагандистам, которые в очередной раз пригласили его на один из федеральных каналов.

Скриншоты перепискы журналист Александр Тверской опубликовал в своем Facebook.

Так, на них видна, как журналист телеканала НТВ предлагает принять участие в "политическом шоу", которое специализируется на внешней политике. Основные темы "обсунждений" - Украина, США, Европа и Сирия.

"Всем привет. Пока вы тут прохлаждаетесь, я веду очередные переговоры с федеральными каналами российского ТВ. Как видите, консенсунс опять не найден, но мы стараемся уже не первый год, правда, гремлины-норкины? Ладно, на днях снова в месячный бан отправят. Приятно было со всеми пообщаться. Классная социальная сеть! Всем пока", - иронично прокомментировал переписку Тверской.

В итоге, беседа была прервана после фотографии журналиста с характерным жестом на фоне эмблемы росСМИ.

Как писал OBOZREVATEL, пропагандисты Кремля попались на лжи о мертвом Захарченко.