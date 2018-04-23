Российский журналист узнал, как "повар" Путина воспитывает "ольгинских троллей" в частной пыточной

Российский олигарх Евгений Пригожин, названный прессой "поваром" президента России Владимира Путина, который финансировал так называемую кремлевскую фабрику троллей, пытал своих пропагандистов.

Об этом в Facebook сообщил российский журналист Аркадий Бабченко.

"А вы знали, что интернет-троллей за плохую работу сажают на подавал? Я серьезно. Из Питера докладывают - у хозяина фабрики троллей в Ольгино повара Пригожина есть своя частная пыточная. Расположена в отеле "Трезини", на Университетской набережной, дом 21-23. Туда сажают тех, кто в порыве служения Родине немножко не уследил за своими руками и украл у хозяина бабла больше, чем могло было бы быть прощено. Мера дисциплинарного воздействия, так сказать", - написал он.

По словам Бабченко, сейчас в розыске находится охранник Пригожина, который украл у него 70 миллионов.

"Прошел через пыточную и один из кураторов Ольгино. Раньше подвал обслуживали бывшие менты, но им работа искать по городу людей и пытать потом на подвале, или избивать оппозиционеров по подворотням, не пришлась по вкусу, поэтому меняют их теперь на уголовников. А они вот немножко бунтуют. Так что иной раз нет-нет, да и пожалейте ольгинских. Погладьте по головке. Киньте конфетку. Знали бы вы, как их там пи*дят (с)", - резюмировал журналист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее бывший сотрудник "фабрики троллей" рассказал, как Кремль вмешивался в президентские выборы в США.