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Российский ученый предрек югу Украины скорую катастрофу: в чем суть

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Югу Украины в XXI веке угрожает нарастание засушливости из-за изменения климата.

Об этом заявил директор главной геофизической обсерватории Росгидромета имени Воейкова Владимир Катцов, передают РИА Новости.

"Обширному региону, прилегающему к Средиземному морю, включая юг Украины и Молдову, угрожает нарастание засушливости. Ситуация с засухами в этих регионах по модельным расчетам будет ухудшаться. А адаптироваться к этому проще там, где экономика сильнее", – сказал эксперт.

Российский ученый предрек югу Украины скорую катастрофу: в чем суть

deepkosmos

По словам климатолога, с такими же неприятными последствиями глобального потепления может столкнуться и юг России, проблема водных ресурсов – это одна из ключевых проблем XXI века.

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"Кроме того, практически повсеместно ожидается ухудшение статистики волн тепла – продолжительных периодов жары, опасных и для населения, и для экономики, и для природных систем. Конечно, не каждый год, но волны жары будут становиться продолжительнее и случаться чаще", – добавил Катцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным климатологов, из-за аномальной смены климата в Украине лето 2019 года будет на месяц короче.

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Место
Украина
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
без паники. сейчас собирают по два урожая в израиле, египте и прочих засушливых районах, где еще сто лет назад земледелие было немыслимо. да вы, наверное, и сами египетскую картошку в АТБ. работать нужно уметь, а не на климат пенять. видели
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
А панувать коли будуть?
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Бандерам никто ничего хорошего и не предрекал... Кругом ж©па..
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