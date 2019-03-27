Российский ученый предрек югу Украины скорую катастрофу: в чем суть

Югу Украины в XXI веке угрожает нарастание засушливости из-за изменения климата.

Об этом заявил директор главной геофизической обсерватории Росгидромета имени Воейкова Владимир Катцов, передают РИА Новости.

"Обширному региону, прилегающему к Средиземному морю, включая юг Украины и Молдову, угрожает нарастание засушливости. Ситуация с засухами в этих регионах по модельным расчетам будет ухудшаться. А адаптироваться к этому проще там, где экономика сильнее", – сказал эксперт.

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По словам климатолога, с такими же неприятными последствиями глобального потепления может столкнуться и юг России, проблема водных ресурсов – это одна из ключевых проблем XXI века.

"Кроме того, практически повсеместно ожидается ухудшение статистики волн тепла – продолжительных периодов жары, опасных и для населения, и для экономики, и для природных систем. Конечно, не каждый год, но волны жары будут становиться продолжительнее и случаться чаще", – добавил Катцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным климатологов, из-за аномальной смены климата в Украине лето 2019 года будет на месяц короче.

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