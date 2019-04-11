Российский оппозиционер получил политическое убежище в Украине: кто он

Российский оппозиционер, известный организацией "Русских маршей", Иван Белецкий получил политическое убежище в Украине.

Об этом он сообщил на сайте созданного им "Института национальной политики", опубликовав фото удостоверения беженца. Подробностями Белецкий поделился в видео, которое было размещено в YouTube. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Украина официально предоставила мне убежище в полном объёме, все документы получены на руки. На данный момент имею все права гражданина Украины, кроме права избираться в представительные органы государственной власти. Через три года имею право получить гражданство Украины", – рассказал он.

Иван Белецкий Скриншот из видео

По словам оппозиционера, на территории Украины он находился более полутора лет, а сам процесс получения статуса беженца длился 11 месяцев – с марта 2018 года по февраль 2019.

"Официальные власти Украины сочли все уголовные и административные преследования со стороны РФ политически мотивированными и связанными с моей оппозиционной деятельностью, которая была направлена на отстаивание демократических ценностей в РФ", – сообщил он.

Теперь Украина, а также все участники ООН не имеют права выдать Белецкого на территорию РФ. Украина взяла обязательства по его международной защите в полном объеме.

Иван Белецкий Скриншот из видео

Белецкий также рассказал о череде неприятных инцидентов, которые, по его мнению, были организованы российскими спецслужбами для того, чтобы выманить его на территорию России для ареста. В РФ он фигурирует в ряде уголовных и административных дел.

Отметим, свою политическую деятельность Белецкий начал в России в начале 2000-х. Он является одним из лидеров незарегистрированной всероссийской политической партии "Партия националистов". Принимал участие в множестве митингов и акций протеста в Москве, в том числе и в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Белецкий участвовал в организации "Русских маршей" - митингов представителей националистических организаций.

Русский марш кпе.com.ua

Русский марш rupres.com

По решению российского суда заочно арестован и объявлен властями РФ в международный розыск. В Украину он сбежал в июле 2017 года после массовых арестов членов групп "Артподготовка" и "Новая оппозиция".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двое граждан России, которые являются сотрудниками правоохранительных органов РФ, обратились с просьбой политического убежища в Украине в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская область).

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