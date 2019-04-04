Российский "Дождь" оскандалился из-за Крыма: что произошло

Российский телеканал "Дождь" обнародовал карту Украины без аннексированного Россией полуострова Крым и части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее изображение размещено на сайте СМИ как иллюстрация к результатам выборов президента Украины. "Победители голосования в регионах", — подписана инфографика.

Телеканал также указал на карте вместо Кировоградской области "Кривоградскую".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее картой с "российским" Крымом оскандалилось издание The Times, а также информагентство AFP.

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