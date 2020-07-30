Вагнеровцев задержали в Беларуси: чего испугался Лукашенко и при чем тут Украина

Под Минском (Беларусь) задержали 32 боевика российской частной военной компании Вагнера. Еще одного обнаружили и задержали на юге республики. Среди них были и террористы, которые воевали на оккупированном Донбассе.

Президент страны Александр Лукашенко назвал произошедшее "чрезвычайным" и намекнул на попытку дестабилизации со стороны РФ перед выборами 9 августа. Мол, если вагнеровцы виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Если нет – порочить никого он не собирается.

Но боевики ЧВК не впервые посещают Беларусь. Что пошло не так в этот раз и почему занервничал Лукашенко – читайте в материале OBOZREVATEL

Вагнеровцев вербуют от Африки до Донбасса

По информации белорусских спецслужб, всего в страну прибыло более 200 наемников. Главная цель – якобы дестабилизация обстановки в период избирательной кампании.

"Они оправдываются, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же оправдать свои грязные намерения... Если это российские граждане, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, потребовать объяснений, а не гнать пургу, как говорит Путин", – сказал Лукашенко на экстренном совещании.

Сама ЧВК Вагнера не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, ни тем более, в списках личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. Но негласное курирование этой группы осуществляет Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

По мнению экспертов, это замаскированное подразделение в структуре Министерства обороны России, которое подчиняется правительству. Работают они по заказу, воюя то на Донбассе, то в Сирии, то в Африке. В последнее время наемники действовали в Судане и, скорее всего, летели туда через Беларусь, когда их задержали.

Российское посольство в Беларуси только лишь подтвердило задержание 32 россиян, не вдаваясь в подробности.

Более информативным оказался российский писатель и террорист Захар Прилепин, который воевал на Донбассе, был советником у убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Так вот, по его словам, среди задержанных есть несколько бывших бойцов из его "группировки на Донбассе". Так же он утверждает, что вагнеровцы использовали территорию Беларуси исключительно как транзитную и не собиралась вести там никакой подрывной деятельности.

ЧВК Вагнеры 24 канал

Украина будет требовать выдачи вагнеровцев

Как подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, Беларусь для вагнеровцев – действительно как дом отдыха, куда они приезжают зализывать раны после боевых операций в Сирии, Украине и Африке.

"Это ни для кого не было секретом. Но теперь факт их нахождения Лукашенко будет использовать для укрепления своего образа-защитника суверенитета перед выборами и давить на Россию в ходе продолжающихся переговоров с Путиным. А отношения у них в последнее время существенно ухудшились. Лукашенко нужны какие-то заложники, чтобы легче отбиваться или даже в чем-то и нападать", – уточнил он.

"Не думаю, что завтра вагнеровцы будут на свободе. Теперь они стали инструментом переговорного процесса с россиянами. Ведь если бы они на самом деле представляли угрозу, Лукашенко уже бы передал 13-14 бойцов, которые воевали на Донбассе, украинской стороне, а российский посол уже стоял бы на красной МИДовской дорожке, краснел бы и пыхтел. При том, что Лукашенко уже вчера позвонил бы Путину и пригрозил заморозкой военного сотрудничества и усилил пограничный контроль с Россией. Но этого пока не произошло", – добавил оппозиционер.

Заместитель секретаря украинского СНБО Сергей Кривонос уже обратился в украинское Министерство иностранных дел насчет проработки механизма выдачи боевиков Вагнера.

В Службе безопасности Украины сообщили, что будут инициировать этот вопрос перед Офисом генпрокурора, который имеет полномочия подавать запрос на экстрадицию.

"Если эти лица, совершившие преступление на территории Украины и против которых начато уголовное производство, то Украина должна требовать их возвращения, чтобы они были осуждены. Это очевидно. Если это общие боевики, не имеющие непосредственного отношения к Украине, тогда, конечно, такой экстрадиции быть не может. Согласится ли Беларусь – зависит от политической воли ее руководства. Если будут предоставлены конкретные доказательства и факты о конкретных людях в преступлениях на Донбассе, при наличии политической воли, такая экстрадиция вполне возможна. Очень сложная материя, чтобы сказать однозначно, но я бы не исключал", – пояснил в комментарии OBOZREVATEL экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Лебедько же считает, что Лукашенко таким фактом теперь может шантажировать Владимира Путина, но в конечном итоге откажет Украине в выдаче наемников. Тем временем Беларусь усилит контроль не только с Россией, но и с Украиной.

Шестые по счету президентские выборы там назначены на 9 августа. 65-летний Александр Лукашенко, который руководит страной уже 25 лет, тоже в числе претендентов на этот пост.