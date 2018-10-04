Наткнулся в ленте сразу на несколько постов и статей СМИ, в которых пытаются провести ревизию событий 93го года в России. Мол, авторитарный Ельцин задушил демократию в России.

Причина этого, думаю, - в неумении просчитывать возможные варианты и озлобление на Ельцина, который привел к власти Путина.

Но Ельцин 93-го не был Ельциным 1999-го. А Россия 93-го не была Россией 2008 или 2014-го. Плохое развитие событий не означает, что если бы победили баркашовцы и коммунисты, то было бы лучше.

Демократия в России была всегда настолько сильна, насколько это возможно в России. Но дальше от демократии, чем коммуняки, представить кого-либо трудно.

Даже после 1993го были (относительно демократичные) выборы 1996-го, "голосуй или проиграешь", с далеко не гарантированным результатом, и если искать поворотный пункт истории, то это именно победа Ельцина в 1996, усиление "семьи", а никак не расстрел коммуняк танками в 1993.

Но нас должно касаться только то, что касается напрямую Украины. И именно расстрел Ельциным Верховного Совета в 1993 дал Украине шанс, в противном случае российские войска могли в 1994 году войти не в Чечню, а в Украину.

Как и насколько мы этим шансом воспользовались - другой вопрос. 52% в 1994 году, кстати, проголосовали за Кучму.