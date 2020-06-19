Российские ученые нашли запасы "мигрирующей" пресной воды в Крыму

Марина Лисничук Общество 20:30, 19.06.2020 Обновлено: 20:43, 19.06.2020

В горах аннексированного Россией Крыма, который страдает от засухи, якобы обнаружили подземные пресные воды.

С таким заявлением выступили ученые "Севастопольского государственного университета" и НИИ Сельского хозяйства Крыма Российской академии наук. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщают "Крым.Реалии".

"По сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 м происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. На глубинах от 350 до 500 м также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма", – говорится в информации.

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией севастопольского университета, кандидата технических наук Николая Ковалева, соответствующие результаты исследователи получили с помощью разработанного ядерного магнитно-резонансного "геотомографа".

"Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении. Этот подход подтвержден при выполнении поисково-геологической работы в 2019 году учеными НИИ "С/Х Крыма" и СевГУ", – утверждает он.

Российские ученые поясняют, что основная проблема добычи глубоких подземных вод заключается в высокой стоимости бурения скважин, что сдерживает их использование. При этом на территории полуострова якобы существуют участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 м и меньше).

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты "Слуги народа" исключили из списка предприятий, которые не подлежат приватизации, две компании, которые занимаются поставками воды в Крым. По мнению депутата от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, это попытка найти механизм восстановления подачи воды на аннексированный полуостров.

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