Российские танки засекли возле жилого района на Луганщине
СММ ОБСЕ опубликовала ежедневный отчет
В Луганской области обнаружили почти 20 танков
Также наблюдатели заметили бронетранспортеры в жилых районах
На оккупированной территории Луганской области обнаружили 51 единицу вооружения российских войск на четырех полигонах.
Из них семь танков – возле жилого массива в поселке Хрустальный. Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 14 октября.
Также на полигоне у поселка Миусинск были замечены:
буксируемая гаубица (Д-30А "Жаба", 122 мм)
самоходная гаубица (2С1 "Гвоздика", 122 мм)
танк неопределенного происхождения
четыре зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10")
Еще девять танков засекли на полигоне в районе поселка Терновое. Также наблюдатели заметили три бронетранспортера в жилых районах.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на оккупированной территории Луганской области женщина с сыном подорвались на взрывном устройстве. Женщине пришлось ампутировать ногу, а ребенок получил ранение глаза.