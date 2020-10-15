Российские танки засекли возле жилого района на Луганщине

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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  • СММ ОБСЕ опубликовала ежедневный отчет

  • В Луганской области обнаружили почти 20 танков

  • Также наблюдатели заметили бронетранспортеры в жилых районах

Война на Донбассе

На оккупированной территории Луганской области обнаружили 51 единицу вооружения российских войск на четырех полигонах.

Из них семь танков – возле жилого массива в поселке Хрустальный. Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 14 октября.

Также на полигоне у поселка Миусинск были замечены:

  • буксируемая гаубица (Д-30А "Жаба", 122 мм)

  • самоходная гаубица (2С1 "Гвоздика", 122 мм)

  • танк неопределенного происхождения

  • четыре зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10")

Еще девять танков засекли на полигоне в районе поселка Терновое. Также наблюдатели заметили три бронетранспортера в жилых районах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на оккупированной территории Луганской области женщина с сыном подорвались на взрывном устройстве. Женщине пришлось ампутировать ногу, а ребенок получил ранение глаза.

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