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23 февраля • обновлено в 11:07
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Российские снайперы на Донбассе пустили в ход коварное оружие

10.9т
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Российские снайперы на Приазовье на Донбассе стреляют пулями и лучами нескольких цветов.

После каждой атаки снайперов на передовой происходит серьезное обострение, передает ТСН. Как рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным "Андре", вражеские снайперы могут работать резонансными лучами разных цветов.

"Могут работать резонансными лучами. Лазерная указка на первый взгляд обычная. Или зеленая, или красная. Наводят на объектив наблюдающего устройства и оно входит в резонанс и взрывается", – рассказал он.

Российские снайперы на Донбассе пустили в ход коварное оружие

pervoe.fm

Лучевые атаки оккупантов, в частности, и на Приазовье,происходят часто. Обычно после них на передовой происходит обострение. А разведка докладывает о присутствии на вражеских позициях российских спецов.

О секретном разведывательном вояже офицеров 150-й российской мотострелковой дивизии накануне сообщила группа "Информационное сопротивление". Военные аналитики предполагают, что кремлевцы могут готовить в этот раз на Донетчине новый артиллерийский удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи Новотошковского.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Самое страшное оружие против ВСУ это метанол. Поражает всех, от рядовых до высшего офицерского состава.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Странно, в статье про лучи, а на фото Винторез!
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Кацап Кацапыч
Кацап Кацапыч
Вот дикари! Звери! Куда только ООН и ОБСЕ смотрят? Это же запрещено всеми мыслимыми и немыслимыми конвенциями!!
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