Российские снайперы на Донбассе пустили в ход коварное оружие

Российские снайперы на Приазовье на Донбассе стреляют пулями и лучами нескольких цветов.

После каждой атаки снайперов на передовой происходит серьезное обострение, передает ТСН. Как рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным "Андре", вражеские снайперы могут работать резонансными лучами разных цветов.

"Могут работать резонансными лучами. Лазерная указка на первый взгляд обычная. Или зеленая, или красная. Наводят на объектив наблюдающего устройства и оно входит в резонанс и взрывается", – рассказал он.

pervoe.fm

Лучевые атаки оккупантов, в частности, и на Приазовье,происходят часто. Обычно после них на передовой происходит обострение. А разведка докладывает о присутствии на вражеских позициях российских спецов.

О секретном разведывательном вояже офицеров 150-й российской мотострелковой дивизии накануне сообщила группа "Информационное сопротивление". Военные аналитики предполагают, что кремлевцы могут готовить в этот раз на Донетчине новый артиллерийский удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи Новотошковского.

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