Российские СМИ исказили слова Зеленского по российской вакцине

Российские СМИ исказили слова президента Украины Владимира Зеленского касаемо российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которые он озвучил в интервью Тhe New York Times.

Журналисты страны-агрессора заявили, что Украина необоснованно отказалась от нее, а глава государства пожаловался на граждан, выразивших желание ее приобрести.

"Отказ Украины от российской вакцины против коронавируса ничем не обоснован на фоне невозможности закупить ее в США и Евросоюзе", "Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на желание Украинский получить российскую вакцину от коронавируса", "Зеленский объяснил невозможность отказаться от российской вакцины", "У Зеленского нет объяснения отказа от российской вакцины", – свидетельствуют заголовки российских изданий.

Также ряд СМИ утверждают, что президент Зеленский просто не знает и не может объяснить отказ Украины от российской вакцины: "Зеленский не знает, как объяснить украинцам отказ от российской вакцины", "Как Зеленский попытался объяснить отказ от российской вакцины, но не смог", – пестрят новости.

Отметим, полный текст беседы, которая состоялась 16 декабря, приведен на сайте президента. Что касается российской вакцины, Зеленский заявил, что не может взять на себя ответственность за использование препатарата, который не прошел все стадии испытаний.

"Вакцину "Спутник" сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в частности украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации. Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен принимать ее у России, – любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект", – заявил президент.

В то же время глава государства не ответил, готов ли закупить российскую вакцину, в случае, если она пройдет необходимые испытания, но подчеркнул, что Украина будет бороться за более надежные препараты.

"Украина будет спасать своих людей, Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Это то, что подтверждено. Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины", – подчеркнул Зеленский.

Ранее в России рассказали о серьезных побочных эффектах препарата "Спутник 5". В частности, в одном из Telegram-каналов очевидцы рассказали, что заболели после прививки. У них наблюдались головная боль, лихорадка, болели суставы, повышалась температура.

В то же время стоит отметить, что Офис президента неправильно перевел некоторые моменты интервью Зеленского американской газете The New York Times. В частности, в ответе на один из вопросов Зеленский назвал Украину "самой демократией среди стран бывшего СССР", но в переводе журналист якобы называет так не Украину, а самого президента.

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