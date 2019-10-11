"Путин приказал": российские пропагандисты внезапно "забыли" об Украине

На российских центральных телеканалах выполнили приказ президента Владимира Путина и внезапно перестали выставлять Украину и украинский народ "в невыгодном свете".

К такому выводу пришли "Ведомости", опираясь на данные мониторинга. Всё началось с того, как 3 октября Путин раскритиковал российское телевидение из-за освещения событий в Украине. После этого количество упоминаний о нашей стране резко уменьшилось.

Так, за 4-6 октября этот показатель составил 187, пиковое значение — 118 упоминаний зафиксировали 4 октября, когда об Украине говорили в том числе в связи с митингами и разговором президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Российские пропагандисты внезапно "забыли" об Украине 24 канал

Для сравнения, 27-29 сентября, когда СМИ обсуждали переговоры Трампа и Зеленского, общее число упоминаний Украины составило 206.

Некоторые программы после слов Путина сместили акценты. Так, "Центральное телевидение" на НТВ 5 октября обсуждало митинги националистов и пятого президента Петра Порошенко. При этом издание допускает, что "смещение акцентов обусловлено повесткой этой недели".

Как писал OBOZREVATEL, российский политолог Андрей Окара публично пристыдил топ-пропагандистов Кремля за распространение фейков о "гражданской" войне в Украине.

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