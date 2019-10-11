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11 октября • обновлено в 13:31
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"Путин приказал": российские пропагандисты внезапно "забыли" об Украине

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На российских центральных телеканалах выполнили приказ президента Владимира Путина и внезапно перестали выставлять Украину и украинский народ "в невыгодном свете".

К такому выводу пришли "Ведомости", опираясь на данные мониторинга. Всё началось с того, как 3 октября Путин раскритиковал российское телевидение из-за освещения событий в Украине. После этого количество упоминаний о нашей стране резко уменьшилось.

Так, за 4-6 октября этот показатель составил 187, пиковое значение — 118 упоминаний зафиксировали 4 октября, когда об Украине говорили в том числе в связи с митингами и разговором президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Российские пропагандисты внезапно

Российские пропагандисты внезапно "забыли" об Украине

24 канал

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Для сравнения, 27-29 сентября, когда СМИ обсуждали переговоры Трампа и Зеленского, общее число упоминаний Украины составило 206.

Некоторые программы после слов Путина сместили акценты. Так, "Центральное телевидение" на НТВ 5 октября обсуждало митинги националистов и пятого президента Петра Порошенко. При этом издание допускает, что "смещение акцентов обусловлено повесткой этой недели".

Как писал OBOZREVATEL, российский политолог Андрей Окара публично пристыдил топ-пропагандистов Кремля за распространение фейков о "гражданской" войне в Украине.

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Место
Россия
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Юсупов Станислав
Юсупов Станислав
Факты?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обозреватель..ты какие каналы смотришь??где ты сию тенденцию узырил?
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Nemo Александр
Nemo Александр
Сироткин Андрюха, там в статье ссылка есть на ведомости.РУ. Вот вали ныне на их сайт и задавай сии дурацкие вопросы.
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Krass Марк
Krass Марк
Завтра им Ху@ло еще что нибудь скажет.Куда стадо гонят,туда и скот идет
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Krass Марк, ныне весь скот собран исключительно в пределах украины...вовнутри...
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