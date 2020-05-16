Крымская государственная филармония, временно подконтрольная оккупационной власти России, решила провести концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища.

Об этом российским СМИ сообщил художественный руководитель и главный дирижер учреждения Денис Карлов. По его словам, на дне водохранилища, которое выступит в роли амфитеатра, постелят красные ковровые дорожки.

"Сейчас сама природа дает нам такую уникальную возможность послушать музыку и ощутить погружение на дно моря", – сказал дирижер.

Он отметил, что нелегитимный российский Госкомитет по водному хозяйству Крыма уже одобрил идею "концерта", но провести его можно будет лишь после ослабления карантина.

Крымчане в соцсетях возмутились такой идеей и назвали ее "пиром во время чумы" и "реквием по воде", а также сравнили с танцами на костях.

"Это питьевая вода! Никак нельзя вторгаться! Обезумели твари в конец! Пир во время чумы!", "Концерт будет назван "Поминальным"?", "Реквием по воде", "Концерт памяти полноводного водохранилища", "Помирать, но с музыкой!", "На кладбище места много... Там этому "деятелю” будет раздолье... Выбирай место на любой вкус", "Пляски "на костях" нашего несчастного пересохшего водохранилища... Вот что в голову приходит после таких заявлений", "Это сравнимо с танцами на костях! Захочешь, а более жестокий стеб не придумаешь! Отличились, однако!", – пишут жители Крыма в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, аномально теплая и бесснежная зима, отсутствие дождей весной привели к тому, что запасы воды на Крымском полуострове катастрофически снизились: где-то не хватает 30%, а где-то – даже двух третей.