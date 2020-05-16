Российские оккупанты устроят концерт на дне высохшего водохранилища
Крымская государственная филармония, временно подконтрольная оккупационной власти России, решила провести концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища.
Об этом российским СМИ сообщил художественный руководитель и главный дирижер учреждения Денис Карлов. По его словам, на дне водохранилища, которое выступит в роли амфитеатра, постелят красные ковровые дорожки.
"Сейчас сама природа дает нам такую уникальную возможность послушать музыку и ощутить погружение на дно моря", – сказал дирижер.
Он отметил, что нелегитимный российский Госкомитет по водному хозяйству Крыма уже одобрил идею "концерта", но провести его можно будет лишь после ослабления карантина.
Крымчане в соцсетях возмутились такой идеей и назвали ее "пиром во время чумы" и "реквием по воде", а также сравнили с танцами на костях.
"Это питьевая вода! Никак нельзя вторгаться! Обезумели твари в конец! Пир во время чумы!", "Концерт будет назван "Поминальным"?", "Реквием по воде", "Концерт памяти полноводного водохранилища", "Помирать, но с музыкой!", "На кладбище места много... Там этому "деятелю” будет раздолье... Выбирай место на любой вкус", "Пляски "на костях" нашего несчастного пересохшего водохранилища... Вот что в голову приходит после таких заявлений", "Это сравнимо с танцами на костях! Захочешь, а более жестокий стеб не придумаешь! Отличились, однако!", – пишут жители Крыма в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL, аномально теплая и бесснежная зима, отсутствие дождей весной привели к тому, что запасы воды на Крымском полуострове катастрофически снизились: где-то не хватает 30%, а где-то – даже двух третей.