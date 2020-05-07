Оккупанты скинули снаряд с беспилотника и устроили массированный обстрел на Донбассе: много раненых бойцов ВСУ

Вооруженные формирования России 7 мая устроили массированный обстрел украинских военнослужащих на Донбассе, применив беспилотник и тяжелую артиллерию. Ранения получили шестеро бойцов ВСУ.

Враг сбросил гранатометный выстрел ВОГ-17 из БПЛА, применил запрещенные минскими соглашениями 122-мм артиллерийские системы, 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы разных систем, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего режим прекращения огня был нарушен 13 раз, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

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Обстрелы оккупанты вели по позициям ВСУ в районе Марьинки, Старогнатовки, Широкино, Новоселовки Второй, Авдеевки, Орехово, Крымского.

Шестеро украинских защитников получили ранения, их оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставили необходимую помощь.

Бойцы ООС нанесли решительный ответный огонь из штатного вооружения, прекратив вражескую активность. Потери противника уточняются.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 7 мая mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли воинов Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский защитник получил ранение.