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7 мая • обновлено в 18:52
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Российские оккупанты скинули снаряд с беспилотника: на Донбассе ранены бойцы ВСУ

1.1т
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Вооруженные формирования России в районе применили против украинских военнослужащих беспилотный летательный аппарат и крупнокалиберную артиллерию, в результате чего двое бойцов получили ранения.

Один получил ранение во время сброса гранатометного выстрела ВОГ-17 из БПЛА, второй – при обстреле из 122-мм артиллерийских систем, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"Против защитников населенного пункта Старогнатовка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение. Также по позициям Объединенных сил недалеко Новотошковского, противник вел огонь из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела был ранен один украинский защитник", – уточнили в штабе.

Раненых бойцов оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставили медицинскую помощь.

ВСУ нанесли ответные адекватные удары по противнику, потери уточняются.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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ковпак сидор
ковпак сидор
Вооруженные формирования России ??? Уже не знаете как своих граждан назвать?
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