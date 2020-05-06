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6 мая • обновлено в 23:06
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Российские оккупанты ранили украинского воина: ВСУ достойно ответили

1.5т
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Вооруженные формирования России 6 мая пять раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов ранен один украинский военнослужащий.

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли жесткий ответный удар по врагу, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Оккупанты ранили украинского воина

Оккупанты ранили украинского воина

mignews.com.ua

Отмечается, что оккупанты вели огонь из запрещенных минскими соглашениями 82-мм минометов, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огонь велся по позициям ВСУ в районе Авдеевки, Павлополя, Песков, Попасной.

В результате один украинский военнослужащий получил ранение.

Украинские защитники дали жесткий и решительный ответ: они применили штатное вооружение и прекратили активность врага.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 6 мая

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 6 мая

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая вооруженные формирования РФ 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский воин получил ранение, а еще один – боевое травмирование.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
Общество

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