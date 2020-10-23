Российские наемники устроили стрельбу на Донбассе
Режим тишины на Донбассе установлен с 27 июля 2020 года
Пророссийские боевики систематически его нарушают
Нарушения фиксируют наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Российские оккупационные войска 23 октября один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе на Луганском направлении.
Противник применил стрелковое оружие неподалеку Шумов, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
В ответ на вражескую провокацию подразделения ВСУ огонь не открывали. Боевых потерь среди украинских военных нет.
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с 19 октября в соединениях и частях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск продолжается комплексная итоговая проверка за 2020 учебный год. На полигонах на временно оккупированной территории противник проводит зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин.
Также командование оккупационных войск осуществляет проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводит мобилизационные сборы с резервистами.
Контроль за проведением проверки осуществляет комиссия Южного военного округа Вооруженных сил РФ.
Как сообщил OBOZREVATEL, 22 октября в районах ответственности украинских бригад зафиксировано пять нарушений договоренностей о режиме тишины. Российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие вблизи населенных пунктов Артем и Шуми.