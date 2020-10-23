Российские наемники устроили стрельбу на Донбассе

Российские оккупационные войска 23 октября один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе на Луганском направлении.

Противник применил стрелковое оружие неподалеку Шумов, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ответ на вражескую провокацию подразделения ВСУ огонь не открывали. Боевых потерь среди украинских военных нет.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с 19 октября в соединениях и частях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск продолжается комплексная итоговая проверка за 2020 учебный год. На полигонах на временно оккупированной территории противник проводит зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин.

Также командование оккупационных войск осуществляет проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводит мобилизационные сборы с резервистами.

Контроль за проведением проверки осуществляет комиссия Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

Как сообщил OBOZREVATEL, 22 октября в районах ответственности украинских бригад зафиксировано пять нарушений договоренностей о режиме тишины. Российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие вблизи населенных пунктов Артем и Шуми.