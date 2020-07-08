Российские наемники напали на ВСУ, много раненых, – ООС

Вследствие вражеских обстрелов российскими наемниками на Донбассе четверо украинских военных получили ранения. Оккупанты 13 раз обстреливали позиции наших защитников.

Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил за прошедшие сутки, 7 июля. Отмечается, что террористы "Л/ДНР" использовали запрещенные минского договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставлено в лечебное учреждение и оказана неотложная помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное", – сказано в сообщении.

В ООС отметили, что украинские защитники давали оккупантам адекватный ответ: военные своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий.

В то же время в ООС добавили, что с начала текущих суток, 8 июля, вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, потерь среди украинских защитников нет.

За прошедшие сутки вблизи Новотошковского оккупанты применили запрещены артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы. На подступах к Новолуганскому противник осуществлял обстрелы из минометов калибра 82 мм, а у Орехова – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в течение суток враг из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вел огонь по нашим опорных пунктах неподалеку Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков и Авдеевки.

По укреплениям украинских воинов у Богдановки захватчики задействовали противотанковый ракетный комплекс. Еще один факт вооруженной вражеской активности зафиксирован на Приазовье – рядом с Павлополем оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попали документы о награждении за участие в войне на Донбассе жителя Московской области Николая Заверухи. Также была обнародована справка о его гибели в зоне ООС от боевой травмы.