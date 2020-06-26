Российские наемники на Донбассе ранили украинского военного, – ООС

Российские наемники с начала суток, 26 июня, шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение

Об этом говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что раненого бойца оперативно доставили в больницу. Ему оказывается медицинская помощь.

"26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122-мм, 120 мм и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – сообщили в ООС.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Крымское противник трижды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм и 120-ти миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Под прицелом минометов калибра 82-мм оказались и окрестности н.п. Катериновка, а по защитникам н.п. Хутор Вольный враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия был зафиксирован вблизи населенного пункта Шумы.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь", –говорится в сообщении.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 25 июня, российские вооруженные формирования на Донбассе всего дважды нарушили режим прекращения огня.