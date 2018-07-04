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Российские актеры незаконно приехали в "Артек": фото и имена звезд "Крымнаша"

1.7тЧитать новость на украинском

Детский лагерь "Артек" в аннексированном Крыму с нарушением украинских законов посетили звезды российского и советского кинематографа.

Актеры прибыли на церемонию открытия Международного детского кинофестиваля "Алые паруса Артека". Фото с мероприятия обнародовала в своем Twitter RoksolanaToday&Крым.

"Артек". Смотрите-их там много. Актеров росийского кино... А ведь могли бы и людьми оставаться... артисты", - сказано в подписи к фото.

Мероприятие посетили, в частности, Василий Лановой, Сергей Гармаш, Аристарх Венес, Михаил Горевой, Сергей Рост, Сергей Чирков, Эвелина Бледанс, Александр Ряполов, Михаил Мамаев и Владимир Селиванов.

Пользователи сети возмущены очередным незаконным визитом артистов.

"Пресмыкаются, а рожи страшные, глаза печальные", "Отвратительные рожи!", "Мразота... шуты конченные", "Они просто заложники ситуации, но их не жаль", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярные российские актрисы Ольга Кабо и главная героиня сериала "Воронины" Екатерина Волкова засветились в Крыму.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Гармаш
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
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andrei
andrei
И люли, и артисты! И Крым - Россия. Не ваше бандерложье дело, куда ездят и где выступают российские звезды. И Гармаш и Лановой.
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0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Бу-га-га! Во дебилы! Вы ещё напишите, что при посещении Артека, они нарушили законы Зимбабве. Где Крым, а где та Украина?
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2
0
andrei
andrei
Василий Лановой - великий украинец - шут и мразота? Твари вы конченные бандерложные.
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1
1

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