Российские актеры незаконно приехали в "Артек": фото и имена звезд "Крымнаша"

Детский лагерь "Артек" в аннексированном Крыму с нарушением украинских законов посетили звезды российского и советского кинематографа.

Актеры прибыли на церемонию открытия Международного детского кинофестиваля "Алые паруса Артека". Фото с мероприятия обнародовала в своем Twitter RoksolanaToday&Крым.

"Артек". Смотрите-их там много. Актеров росийского кино... А ведь могли бы и людьми оставаться... артисты", - сказано в подписи к фото.

Мероприятие посетили, в частности, Василий Лановой, Сергей Гармаш, Аристарх Венес, Михаил Горевой, Сергей Рост, Сергей Чирков, Эвелина Бледанс, Александр Ряполов, Михаил Мамаев и Владимир Селиванов.

Пользователи сети возмущены очередным незаконным визитом артистов.

"Пресмыкаются, а рожи страшные, глаза печальные", "Отвратительные рожи!", "Мразота... шуты конченные", "Они просто заложники ситуации, но их не жаль", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярные российские актрисы Ольга Кабо и главная героиня сериала "Воронины" Екатерина Волкова засветились в Крыму.