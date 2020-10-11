Российская вакцина от COVID-19: почему в РФ не проводится массовая вакцинация?

Андрей Капустин Общество 15:38, 11.10.2020

ВАМ, ЛЮБИТЕЛИ КРЕМЛЕВСКОЙ "ВАКЦИНЫ ОТ КОВИДА"

Не могли бы вы, упоротые любители кремлевской "вакцины от ковида", ненадолго включить мозг и ответить себе на один очень простой вопрос?

Да?

Тогда поехали.

Если вы не совсем в курсе, то сообщаем, что в России уже четвертый день фиксируется резкий рост новых случаев заболеваемости-смертности от ковид-инфекции.

И количественные показатели уже перекрыли весенние рекорды, преодолев отметку в 13 000 случаев за сутки.

При этом российские врачи утверждают, что рост будет продолжаться еще не меньше двух недель.

Дойдя до 17-20 тысяч заражений в сутки.

И это при том, что многие западные эксперты считают, что Кремль умышленно занижает реальные цифры.

Так вот, на фоне этого роста НИ ОДНО из российских СМИ не сообщило, что где-то начата массовая вакцинация населения российской вакциной "Спутник-V".

Которую так успешно якобы испытали на себе Владимир Жириновский, дочь Путина, а также кум Путина - народный депутат Украины Виктор Медведчук с семьей.

Который предложил кремлевскому куму начать поставки этого зелья в Украину.

А теперь,упоротые любители российской "вакцины от ковида" вопрос:

Почему в РФ, где была зарегистрирована "первая в мире эффективная вакцина от ковида", не проводится массовая вакцинация?...

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