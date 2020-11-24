Российская титановая симфония в Украине

Фонду госимущества Украины не привыкать к тому, чтобы находиться в центре скандалов. История с продажей отеля "Днипро", пафосно преподнесенная как одна из главных побед ведомства за последние годы, постепенно обрастает новыми подробностями. По прошествии нескольких месяцев с момента продажи объекта, Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном злоупотреблении властью и служебным положением руководством Фонда госимущества.

Еще одно решение Фонда госимущества, принятое в конце мая 2020 года – о смещении близкого к структурам Дмитрия Фирташа генерального директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака (Group DF через компанию Tolexis Trading владеет 49% уставного капитала ЗТМК) – также получает скандальное развитие событий.

Новая информация может пролить свет на истинные причины действий руководства Фонда государственного имущества вокруг уникального стратегического предприятия по производству титановой губки, аналогов которому нет ни в одной стране Восточной и Центральной Европы.

Если данные подтвердятся, то эти действия можно будет расценивать как реальную угрозу национальной безопасности Украины.

ЗТМК традиционно является одним из наиболее лакомых украинских предприятий. С 2013 года комбинат работает как ООО, в котором у государства 51% акций, а у компании Дмитрия Фирташа – 49%. С июня 2020 года комбинат возглавляет некто Сергей Лубенников, назначенный Фондом госимущества вместо смещенного Владимира Сивака. В ФГИ заявили о возврате государственного контроля над ЗТМК в начале лета текущего года. Однако позже выяснилось, что о новом врио генерального директора ООО "ЗТМК" не известно практически ничего. Лубенников был назначен без необходимого в таких случаях конкурса на должность генерального директора, и по состоянию на конец ноября уже почти на три месяца превышает максимально допустимый срок нахождения на подобной должности в качестве временно исполняющего обязанности директора комбината.

Информация о новом генеральном директоре ЗТМК практически отсутствует в открытых источниках. Единственный более-менее интересный факт, который удалось найти о новом руководителе Запорожского титано-магниевого комбината, это наличие налоговых долгов на сумму 54 019,62 грн. перед Государственной налоговой службой Украины по состоянию на март 2020 года.

Но странности с назначением нового гендиректора ЗТМК могут оказаться просто прелюдией к более опасной истории, в которую, похоже, собираются втянуть (или уже втянули) Офис Президента Украины.

Мы получили подтверждение, что ЗТМК попал в сферу интересов представителей крупного российского государственно-частного бизнеса, который в последние годы в Украине, как правило, действует не напрямую, а через посредников и многочисленные компании-прокладки. Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) может оказаться в управлении швейцарской компании Interlink Metals & Chemicals AG. Директор компании Interlink уже даже попросил об этом Офис Президента Украины, а также направил аналогичное обращение в Национальный инвестиционный совет при Президенте Украины на имя Михаила Саакашвили. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.

Компания Interlink за обещание инвестировать 5,5 млн. долларов в предприятие желает получить эксклюзивное право на реализацию всей продукции ЗТМК, и требует, чтобы государство Украина взяло на себя четкие обязательства в рамках такого государственно-частного партнерства.

Однако проблема в том, что компания Interlink, которая заявила свой интерес к ЗТМК и его продукции, имеет слишком глубокие корни и взаимосвязи с высшими эшелонами российской власти. Если внимательнее присмотреться к компании, то можно легко убедиться, что это всего лишь ширма для более влиятельных российских игроков.

Русские швейцарцы

Итак, что же это за такая швейцарская компания Interlink Metals & Chemicals AG, которая за "смешные" для рынка титановых сплавов 5,5 миллионов долларов, хочет получить контроль над всей продукцией ЗТМК, и которая предлагает себя Офису Президента Украины чуть ли не в качестве стратегического инвестора комбината.

Долгое время владельцем и директором компании Interlink Metals & Chemicals AG был бизнесмен Игорь Райхельсон, который родился в Ленинграде, а сейчас живет в США и РФ. Сегодня же бенефициаром швейцарской компании значится 30-летняя жена Игоря Райхельсона Екатерина Асташова, а номинальным директором Кристиан Флури.

А вот директором американской компании с идентичным названием Interlink Metals & Chemicals Inc. указан сын Игоря Рахельсона – Джошуа Райхельсон.

Помимо бизнеса, Райхельсон известен своей достаточно интересной музыкальной карьерой. Как композитор он сотрудничал с Эдди Гомезом, Джоном Локом, Игорем Бутманом, Юрием Башметом. Райхельсон чем-то напоминает небезызвестного Сергея Ролдугина – тоже успешного музыканта, виолончелиста, который по совместительству еще и является одним из "кошельков Кремля".

Основатель Interlink Metals & Chemicals AG Игорь Райхельсон Kommersant

Биография Райхельсона и история компании Interlink неразрывно связана с российскими производителями титановой продукции. Еще в 1992 году крупнейший в России производитель титана и магния — Березниковский титано-магниевый комбинат, который позднее вошел в корпорацию ВСМПО-Ависма, отдал эксклюзивное право на продажу всей своей продукции никому не известной новосозданной компании Interlink Metals and Chemicals. И это сотрудничество продолжается вот уже почти 30 лет. Согласно отчетам российского титанового гиганта ВСМПО-Ависма, на компанию Interlink Metals and Chemicals в отдельные годы приходилось до 10% всех поставок материалов и сырья.

ВСМПО-Ависма — один из крупнейших в мире производителей титана. Компания, играющая важную роль в системе российского ВПК. 65% акций принадлежит заместителю главы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — корпорации РОСТЕХ. Шелкова называют одним из ключевых представителей команды Сергея Чемезова, генерального директора госкорпорации РОСТЕХ. Сергей Чемезов — один из ближайших соратников Владимира Путина, который работал с ним в дрезденской резидентуре КГБ и жил с ним в одном доме.

Оборонный концерн РОСТЕХ производит вооружение для российской армии. До кризиса и введения санкций ВСМПО-Ависма обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса Airbus Group и 100% — Embraer. С 2014 года Чемезов находится под персональными санкциями США.

Для справки: в 2020 году корпорация "ВСМПО-Ависма" подала иск к своему бывшему гендиректору Михаилу Воеводину с требованием взыскать 4,07 млрд руб. По фактам хищения имущества "ВСМПО-Ависма" в особо крупном размере расследуется уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла об убытках от сделок, заключенных в 2017–2019 годах, когда "ВСМПО-Ависма" продала швейцарским Interlink Metals and Chemicals и американской Interlink Metals and Chemicals Inc по заниженной стоимости ферротитан, а затем купила произведенную из него продукцию по завышенной стоимости.

Воеводин возглавлял "ВСМПО-Ависма" с 2009 года, текущей весной контракт был продлен на три года. Но 6 мая 2020 года корпорация неожиданно сообщила, что Воеводин написал заявление об уходе.

В октябре текущего года "ВСМПО-Ависма" и ее экс-глава Воеводин заключили мировое соглашение. Согласно ему корпорация отказывается от всех претензий к Воеводину, взамен тот передает предприятию "финансовую помощь" в размере 1,95 млрд рублей.

Очевидно, что компания Interlink Metals & Chemicals AG, а также её бенефициар Игорь Райхельсон, очень тесно аффилированы с ключевыми игроками российской титановой индустрии – компанией ВСМПО-Ависма и корпорацией РОСТЕХ. В нынешних российских реалиях это означает, что компания Interlink фактически является одним из операторов интересов российской власти на глобальном титановом рынке.

Генеральный директор корпорации РОСТЕХ Сергей Чемезов и Владимир Путин

Украинский экономический журналист Сергей Лямец ранее описал схему, благодаря которой российская ВСМПО-Ависма через эстонские компании и компанию Interlink экспортирует титановую продукцию в США, в обход украинских и американских санкций.

Таким образом, инвестиции в ЗТМК, а также эксклюзивное право на реализацию всей продукции комбината, о котором Interlink просит Офис Президента Украины, может стать логическим завершением этой схемы.

"Дружба народов" под контролем ФСБ

Почему же так успешна компания Игоря Райхельсона Interlink? Каким образом, еще с начала 90-х годов, структуры Райхельсона играют столь существенную роль в торговле российским титаном по всему миру?

Возможно, свет на это прольет один важный штрих к портрету бенефициара компании Interlink. У Игоря Райхельсона есть давний деловой партнер – Ястребов Александр Владимирович. Ястребов и Райхельсон соседи в двух очень престижных жилых кондоминиумах в самом центре Москвы по адресам ул. Арбат, 32 и пер. Мансуровский, 5.

В свое время Александр Ястребов являлся учредителем ООО "Интерлинк металс энд кемикалс", российской дочки "швейцарской" компании, а третий их сосед в доме по ул. Арбат, 32 Алексей Саруль являлся директором того же ООО. То есть этих людей связывает не только соседство в одних из самых престижных домов Москвы, но и юридически оформленное партнерство.

Ключевой партнер Игоря Райхельсона Александр Ястребов тесно связан с бывшим ректором Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимиром Филипповым. Филиппов долгие годы возглавлял РУДН – с 1993 по 1998, и с 2005 по 2020 годы. Перерыв в ректорской карьере Филиппова произошел после того, как в 1998 году Владимира Филиппова в свое правительство пригласил бывший Директор Службы внешней разведки России Евгений Примаков. Филиппов также работал Министром образования РФ во время первого президентского срока Владимира Путина.

Владимир Филиппов и Владимир Путин

Российский университет дружбы народов, который ранее назывался Университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы, еще с советских времен всегда был тесно связан со спецслужбами – ГРУ и КБГ, а позднее и СВР. Одна из основных задач университета, которая даже особо никем не скрывается – это подготовка агентов влияния в зарубежных странах, вербовка будущих влиятельных лиц в зарубежных странах, подготовка разведывательной агентуры. По утверждению известного перебежчика Олега Пеньковского почти весь преподавательский состав университета состоял из сотрудников КГБ, и лишь несколько его профессоров являлись добровольными помощниками разведки.

Компании Александра Ястребова "Аберт" и "Норт Атлантик Сервисис" долгие годы арендовали у РУДН помещения, которые затем сдавали в субаренду по гораздо более высокой цене. Его сын Ястребов Олег Александрович в мае 2020 года в возрасте 39 лет возглавил РУДН, а до этого много лет зарабатывал на выгодных контрактах университета. Он является совладельцем ЧОП "Ястреб-V" и ЧОП "Ястреб-Плюс", которые охраняют студентов и преподавателей РУДН.

Сын партнера Игоря Райхельсона Александра Ястребова – Олег Ястребов – в 2020 году возглавил РУДН вместо Владимира Филиппова

Но еще раз вернемся к дому по адресу Мансуровский переулок 5, где также зарегистрирована жена Игоря Райхельсона Екатерина Асташова, бенефициарный собственник швейцарской компании Interlink Metals & Chemicals AG.

Товарищество жильцов совладельцев здания возглавляет Ирина Владимировна Ястребова и соучредителями его являются ряд лиц, напрямую связанных с РУДН. Это дочь Владимира Филиппова Ирина, первый проректор университета Евгений Щесняк с женой Ольгой Щесняк, у которой имеется общий бизнес с Александром Ястребовым. Также в доме на Мансуровском переулке проживает Алидин Александр Викторович – сын генерал-полковник Виктора Ивановича Алидина, бывшего начальника 7-го управления КГБ СССР (1960 — 1971). Одним словом, очень интересный и нестандартный жилищный кооператив.

Всё это – важные штрихи к портрету титанового трейдера и музыканта Игоря Райхельсона, компании которого, похоже, нацелились на одно из стратегических предприятий Украины – Запорожский титано-магниевый комбинат. Напомним, ЗТМК – уникальное предприятие во всей Европе. Аналогов ему нет ни в Украине, ни у других восточно-европейских стран. Из наших ближайших соседей на мировом титановом рынке конкурентом Украине является разве что РФ. Не удивительно, что запросы на "государственно-частное партнерство" начали приходить именно оттуда, да еще и от игроков, аффилированных со структурами РОСТЕХА.

Нам удалось проследить только ближайшие бизнес-связи компании, отправившей запрос на Офис Президента Украины: Воеводин, Ястребов, Филиппов, альма-матер российской агентуры РУДН, ВСМПО-Ависма, РОСТЕХ Сергея Чемезова. Нет сомнений, что украинские спецслужбы и СНБО могли бы при желании найти гораздо больше. И уж, по меньшей мере, они обязаны обратить внимание на активность в Украине таких персонажей, как Игорь Райхельсон, поскольку конечными бенифициарами международных титановых схем компании Interlink могут быть люди из высших эшелонов власти и спецслужб РФ.

В условиях, когда российские агенты пытаются получить эксклюзивное право на реализацию всей продукции ЗТМК, не лишним будет внимательнее расследовать и причины последних маневров Фонда госимущества Украины по внезапной смене руководства комбината и назначению в качестве руководителей предприятия никому неизвестных фигур, которые пока что далеки от успехов в управлении столь сложным активом.

Все основания обратить особое внимание на ситуацию имеет не только секретарь СНБО, правоохранительные органы, но и вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Скандал, в который сегодня пытаются втянуть Офис Президента Украины, может иметь далеко идущие последствия, и выйти далеко за пределы Украины.