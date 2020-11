Российская титановая симфония в Украине

Фонду госимущества Украины не привыкать к тому, чтобы находиться в центре скандалов. История с продажей отеля "Днипро", пафосно преподнесенная как одна из главных побед ведомства за последние годы, постепенно обрастает новыми подробностями. По прошествии нескольких месяцев с момента продажи объекта, Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном злоупотреблении властью и служебным положением руководством Фонда госимущества.

Еще одно решение Фонда госимущества, принятое в конце мая 2020 года – о смещении близкого к структурам Дмитрия Фирташа генерального директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака (Group DF через компанию Tolexis Trading владеет 49% уставного капитала ЗТМК) – также получает скандальное развитие событий.

Новая информация может пролить свет на истинные причины действий руководства Фонда государственного имущества вокруг уникального стратегического предприятия по производству титановой губки, аналогов которому нет ни в одной стране Восточной и Центральной Европы.

Если данные подтвердятся, то эти действия можно будет расценивать как реальную угрозу национальной безопасности Украины.

ЗТМК традиционно является одним из наиболее лакомых украинских предприятий. С 2013 года комбинат работает как ООО, в котором у государства 51% акций, а у компании Дмитрия Фирташа – 49%. С июня 2020 года комбинат возглавляет некто Сергей Лубенников, назначенный Фондом госимущества вместо смещенного Владимира Сивака. В ФГИ заявили о возврате государственного контроля над ЗТМК в начале лета текущего года. Однако позже выяснилось, что о новом врио генерального директора ООО "ЗТМК" не известно практически ничего. Лубенников был назначен без необходимого в таких случаях конкурса на должность генерального директора, и по состоянию на конец ноября уже почти на три месяца превышает максимально допустимый срок нахождения на подобной должности в качестве временно исполняющего обязанности директора комбината.

Информация о новом генеральном директоре ЗТМК практически отсутствует в открытых источниках. Единственный более-менее интересный факт, который удалось найти о новом руководителе Запорожского титано-магниевого комбината, это наличие налоговых долгов на сумму 54 019,62 грн. перед Государственной налоговой службой Украины по состоянию на март 2020 года.

Но странности с назначением нового гендиректора ЗТМК могут оказаться просто прелюдией к более опасной истории, в которую, похоже, собираются втянуть (или уже втянули) Офис Президента Украины.

Мы получили подтверждение, что ЗТМК попал в сферу интересов представителей крупного российского государственно-частного бизнеса, который в последние годы в Украине, как правило, действует не напрямую, а через посредников и многочисленные компании-прокладки. Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) может оказаться в управлении швейцарской компании Interlink Metals & Chemicals AG. Директор компании Interlink уже даже попросил об этом Офис Президента Украины, а также направил аналогичное обращение в Национальный инвестиционный совет при Президенте Украины на имя Михаила Саакашвили. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.

Компания Interlink за обещание инвестировать 5,5 млн. долларов в предприятие желает получить эксклюзивное право на реализацию всей продукции ЗТМК, и требует, чтобы государство Украина взяло на себя четкие обязательства в рамках такого государственно-частного партнерства.

Однако проблема в том, что компания Interlink, которая заявила свой интерес к ЗТМК и его продукции, имеет слишком глубокие корни и взаимосвязи с высшими эшелонами российской власти. Если внимательнее присмотреться к компании, то можно легко убедиться, что это всего лишь ширма для более влиятельных российских игроков.

Русские швейцарцы

Итак, что же это за такая швейцарская компания Interlink Metals & Chemicals AG, которая за "смешные" для рынка титановых сплавов 5,5 миллионов долларов, хочет получить контроль над всей продукцией ЗТМК, и которая предлагает себя Офису Президента Украины чуть ли не в качестве стратегического инвестора комбината.

Долгое время владельцем и директором компании Interlink Metals & Chemicals AG был бизнесмен Игорь Райхельсон, который родился в Ленинграде, а сейчас живет в США и РФ. Сегодня же бенефициаром швейцарской компании значится 30-летняя жена Игоря Райхельсона Екатерина Асташова, а номинальным директором Кристиан Флури.

А вот директором американской компании с идентичным названием Interlink Metals & Chemicals Inc. указан сын Игоря Рахельсона – Джошуа Райхельсон.

Помимо бизнеса, Райхельсон известен своей достаточно интересной музыкальной карьерой. Как композитор он сотрудничал с Эдди Гомезом, Джоном Локом, Игорем Бутманом, Юрием Башметом. Райхельсон чем-то напоминает небезызвестного Сергея Ролдугина – тоже успешного музыканта, виолончелиста, который по совместительству еще и является одним из "кошельков Кремля".

Биография Райхельсона и история компании Interlink неразрывно связана с российскими производителями титановой продукции. Еще в 1992 году крупнейший в России производитель титана и магния — Березниковский титано-магниевый комбинат, который позднее вошел в корпорацию ВСМПО-Ависма, отдал эксклюзивное право на продажу всей своей продукции никому не известной новосозданной компании Interlink Metals and Chemicals. И это сотрудничество продолжается вот уже почти 30 лет. Согласно отчетам российского титанового гиганта ВСМПО-Ависма, на компанию Interlink Metals and Chemicals в отдельные годы приходилось до 10% всех поставок материалов и сырья.

ВСМПО-Ависма — один из крупнейших в мире производителей титана. Компания, играющая важную роль в системе российского ВПК. 65% акций принадлежит заместителю главы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — корпорации РОСТЕХ. Шелкова называют одним из ключевых представителей команды Сергея Чемезова, генерального директора госкорпорации РОСТЕХ. Сергей Чемезов — один из ближайших соратников Владимира Путина, который работал с ним в дрезденской резидентуре КГБ и жил с ним в одном доме.

Оборонный концерн РОСТЕХ производит вооружение для российской армии. До кризиса и введения санкций ВСМПО-Ависма обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса Airbus Group и 100% — Embraer. С 2014 года Чемезов находится под персональными санкциями США.

Для справки: в 2020 году корпорация "ВСМПО-Ависма" подала иск к своему бывшему гендиректору Михаилу Воеводину с требованием взыскать 4,07 млрд руб. По фактам хищения имущества "ВСМПО-Ависма" в особо крупном размере расследуется уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла об убытках от сделок, заключенных в 2017–2019 годах, когда "ВСМПО-Ависма" продала швейцарским Interlink Metals and Chemicals и американской Interlink Metals and Chemicals Inc по заниженной стоимости ферротитан, а затем купила произведенную из него продукцию по завышенной стоимости.

Воеводин возглавлял "ВСМПО-Ависма" с 2009 года, текущей весной контракт был продлен на три года. Но 6 мая 2020 года корпорация неожиданно сообщила, что Воеводин написал заявление об уходе.

В октябре текущего года "ВСМПО-Ависма" и ее экс-глава Воеводин заключили мировое соглашение. Согласно ему корпорация отказывается от всех претензий к Воеводину, взамен тот передает предприятию "финансовую помощь" в размере 1,95 млрд рублей.

Очевидно, что компания Interlink Metals & Chemicals AG, а также её бенефициар Игорь Райхельсон, очень тесно аффилированы с ключевыми игроками российской титановой индустрии – компанией ВСМПО-Ависма и корпорацией РОСТЕХ. В нынешних российских реалиях это означает, что компания Interlink фактически является одним из операторов интересов российской власти на глобальном титановом рынке.

Украинский экономический журналист Сергей Лямец ранее описал схему, благодаря которой российская ВСМПО-Ависма через эстонские компании и компанию Interlink экспортирует титановую продукцию в США, в обход украинских и американских санкций.

Таким образом, инвестиции в ЗТМК, а также эксклюзивное право на реализацию всей продукции комбината, о котором Interlink просит Офис Президента Украины, может стать логическим завершением этой схемы.

"Дружба народов" под контролем ФСБ

Почему же так успешна компания Игоря Райхельсона Interlink? Каким образом, еще с начала 90-х годов, структуры Райхельсона играют столь существенную роль в торговле российским титаном по всему миру?

Возможно, свет на это прольет один важный штрих к портрету бенефициара компании Interlink. У Игоря Райхельсона есть давний деловой партнер – Ястребов Александр Владимирович. Ястребов и Райхельсон соседи в двух очень престижных жилых кондоминиумах в самом центре Москвы по адресам ул. Арбат, 32 и пер. Мансуровский, 5.

В свое время Александр Ястребов являлся учредителем ООО "Интерлинк металс энд кемикалс", российской дочки "швейцарской" компании, а третий их сосед в доме по ул. Арбат, 32 Алексей Саруль являлся директором того же ООО. То есть этих людей связывает не только соседство в одних из самых престижных домов Москвы, но и юридически оформленное партнерство.

Ключевой партнер Игоря Райхельсона Александр Ястребов тесно связан с бывшим ректором Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимиром Филипповым. Филиппов долгие годы возглавлял РУДН – с 1993 по 1998, и с 2005 по 2020 годы. Перерыв в ректорской карьере Филиппова произошел после того, как в 1998 году Владимира Филиппова в свое правительство пригласил бывший Директор Службы внешней разведки России Евгений Примаков. Филиппов также работал Министром образования РФ во время первого президентского срока Владимира Путина.

Российский университет дружбы народов, который ранее назывался Университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы, еще с советских времен всегда был тесно связан со спецслужбами – ГРУ и КБГ, а позднее и СВР. Одна из основных задач университета, которая даже особо никем не скрывается – это подготовка агентов влияния в зарубежных странах, вербовка будущих влиятельных лиц в зарубежных странах, подготовка разведывательной агентуры. По утверждению известного перебежчика Олега Пеньковского почти весь преподавательский состав университета состоял из сотрудников КГБ, и лишь несколько его профессоров являлись добровольными помощниками разведки.

Компании Александра Ястребова "Аберт" и "Норт Атлантик Сервисис" долгие годы арендовали у РУДН помещения, которые затем сдавали в субаренду по гораздо более высокой цене. Его сын Ястребов Олег Александрович в мае 2020 года в возрасте 39 лет возглавил РУДН, а до этого много лет зарабатывал на выгодных контрактах университета. Он является совладельцем ЧОП "Ястреб-V" и ЧОП "Ястреб-Плюс", которые охраняют студентов и преподавателей РУДН.

Но еще раз вернемся к дому по адресу Мансуровский переулок 5, где также зарегистрирована жена Игоря Райхельсона Екатерина Асташова, бенефициарный собственник швейцарской компании Interlink Metals & Chemicals AG.

Товарищество жильцов совладельцев здания возглавляет Ирина Владимировна Ястребова и соучредителями его являются ряд лиц, напрямую связанных с РУДН. Это дочь Владимира Филиппова Ирина, первый проректор университета Евгений Щесняк с женой Ольгой Щесняк, у которой имеется общий бизнес с Александром Ястребовым. Также в доме на Мансуровском переулке проживает Алидин Александр Викторович – сын генерал-полковник Виктора Ивановича Алидина, бывшего начальника 7-го управления КГБ СССР (1960 — 1971). Одним словом, очень интересный и нестандартный жилищный кооператив.

Всё это – важные штрихи к портрету титанового трейдера и музыканта Игоря Райхельсона, компании которого, похоже, нацелились на одно из стратегических предприятий Украины – Запорожский титано-магниевый комбинат. Напомним, ЗТМК – уникальное предприятие во всей Европе. Аналогов ему нет ни в Украине, ни у других восточно-европейских стран. Из наших ближайших соседей на мировом титановом рынке конкурентом Украине является разве что РФ. Не удивительно, что запросы на "государственно-частное партнерство" начали приходить именно оттуда, да еще и от игроков, аффилированных со структурами РОСТЕХА.

Нам удалось проследить только ближайшие бизнес-связи компании, отправившей запрос на Офис Президента Украины: Воеводин, Ястребов, Филиппов, альма-матер российской агентуры РУДН, ВСМПО-Ависма, РОСТЕХ Сергея Чемезова. Нет сомнений, что украинские спецслужбы и СНБО могли бы при желании найти гораздо больше. И уж, по меньшей мере, они обязаны обратить внимание на активность в Украине таких персонажей, как Игорь Райхельсон, поскольку конечными бенифициарами международных титановых схем компании Interlink могут быть люди из высших эшелонов власти и спецслужб РФ.

В условиях, когда российские агенты пытаются получить эксклюзивное право на реализацию всей продукции ЗТМК, не лишним будет внимательнее расследовать и причины последних маневров Фонда госимущества Украины по внезапной смене руководства комбината и назначению в качестве руководителей предприятия никому неизвестных фигур, которые пока что далеки от успехов в управлении столь сложным активом.

Все основания обратить особое внимание на ситуацию имеет не только секретарь СНБО, правоохранительные органы, но и вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Скандал, в который сегодня пытаются втянуть Офис Президента Украины, может иметь далеко идущие последствия, и выйти далеко за пределы Украины.