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Российская пропаганда попалась на фейке с Кравчуком и гимном Украины

2.3т Читать материал на украинском

Российские пропагандистские СМИ массово распространили новости с лживым заголовком о первом президенте Украины Леониде Кравчуке и гимне нашей страны.

"Кравчук объяснил бессмысленность украинского гимна" - так назвали топовые рупоры Кремля свои заявления. Хотя в интервью первого президента речь шла о старой редакции, которой уже давно не пользуются (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Правильно ы, а не а: еще не умерли Украины и слава, и воля. То есть, не умерли слава и воля страны, а не еще не умерла Украина", — пояснил политик смысл текста.

Он также отметил, что в словах "слава и воля" тогда не было бы грамматической связи.

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"Когда его утверждали, люди видели, что тут есть полная несостыковка, но не то время было, чтобы спорить о буквах", - добавил Кравчук.

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

скриншот видео

Российская пропаганда попалась на фейке с Кравчуком и гимном Украины
Российская пропаганда попалась на фейке с Кравчуком и гимном Украины
Российская пропаганда попалась на фейке с Кравчуком и гимном Украины
Российская пропаганда попалась на фейке с Кравчуком и гимном Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа Украина отпраздновала 28-й День Независимости. Разнообразные мероприятия, концерты и фестивали прошли во всех регионах страны.

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Персона
Леонид Кравчук
Тег
гимн Украины
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Премьер Медведев поручил проработать вопрос о введения в России четырехдневной рабочей недели. А то 5 дней в неделю играть в бадминтон уже невмоготу.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Смею вас заверить в России всем накакать на высказывания этого дурачка...абсолютно всем...
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a alexeyon
a alexeyon
Сироткин Андрюха, -да, ладно тебе упоротое ольгинское чмо ты... тебе не накакать ))) если комментируешь за 11 рублей с коммента.....ахахахаха....
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Semenov Igor
Semenov Igor
Сироткин Андрюха, Вы совершенно правы - накакать на его заявления, как и на заявления других, которых тысячи там....
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