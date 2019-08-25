Российская пропаганда попалась на фейке с Кравчуком и гимном Украины

Российские пропагандистские СМИ массово распространили новости с лживым заголовком о первом президенте Украины Леониде Кравчуке и гимне нашей страны.

"Кравчук объяснил бессмысленность украинского гимна" - так назвали топовые рупоры Кремля свои заявления. Хотя в интервью первого президента речь шла о старой редакции, которой уже давно не пользуются (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Правильно ы, а не а: еще не умерли Украины и слава, и воля. То есть, не умерли слава и воля страны, а не еще не умерла Украина", — пояснил политик смысл текста.

Он также отметил, что в словах "слава и воля" тогда не было бы грамматической связи.

"Когда его утверждали, люди видели, что тут есть полная несостыковка, но не то время было, чтобы спорить о буквах", - добавил Кравчук.

Леонид Кравчук скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа Украина отпраздновала 28-й День Независимости. Разнообразные мероприятия, концерты и фестивали прошли во всех регионах страны.

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