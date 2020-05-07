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7 мая • обновлено в 12:40
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Российская пропаганда начала "маскировать" коронавирус нападками на Украину: исследование

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Прокремлевские СМИ в России снова вытесняют правдивую информацию о ситуации с распространением коронавируса в стране, публикуя дезинформацию об Украине.

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Об этом говорится в обзоре сайта Euvsdisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС. Сайт занимается опровержением кремлевской пропаганды.

Как сказано в материале, российские СМИ привлекают внимание темой Украины, при этом отворачиваясь от темы с COVID-19.

Российская пропаганда начала "маскировать" коронавирус нападками на Украину

Российская пропаганда начала "маскировать" коронавирус нападками на Украину

"Оглядываясь на декабрь прошлого года, мы нашли недели, когда количество материалов об Украине упало до 4. Однако на этой неделе мы получили 16 материалов, и некоторые из них были сфокусированы на старых темах, таких как Евромайдан, катастрофа MH17 и война на востоке Украины", – говорится в отчете.

Также появлялись пропагандистские материалы, которые объединяют темы Украины и коронавируса. Например, о том, что секретные американские лаборатории в Украине могли спровоцировать холеру или что США начали поддерживать Евромайдан из-за планов Украины по закрытию биолабораторий.

В отчете отмечается, что несмотря на близкую годовщину Второй мировой войны, на этой неделе было относительно немного случаев дезинформации, затрагивающих историю.

"Из 55 сообщений о дезинформации, которые мы отслеживали на этой неделе, 31 все еще были посвящены коронавирусу", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киберспециалисты СБУ разоблачили и остановили работу киевского интернет-промоутера, который распространял фейковый контент о коронавирусе COVID-19 по заказу жителей России.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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