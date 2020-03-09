На Донбассе воюют штрафники с Дальнего Востока – Асеев

На Донбассе воюют кадровые военные с Дальнего Востока, для которых "Л/ДНР" служит своего рода ссылкой за какие-то неправомерные действия.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший военнопленный Станислав Асеев. По его словам, там их называют штрафниками, но при этом обещают жилье и социальные гарантии по месту прописки (полный текст интервью читайте тут).

"Россияне на Донбассе занимают вертикаль в армейском корпусе от поста замминистра "МГБ" и выше. Как правило, это штрафники с Дальнего Востока. У них даже соответствующие позывные – кореец, китаец. Это те, кто проштрафились в РФ, их отправляют на Донбасс, как в ссылку. При этом обещают социальные гарантии и квартиры на Дальнем Востоке", – рассказал Асеев.

Российские военные на Донбассе

Касательно кадровых военных, по словам журналиста, то они находятся в составе двух батальонов "ДНР". Таких бригад, как было вначале войны в 2014 году, Россия уже не держит.

"В этом нет никакого смысла. Российские военные там просто дислоцированы, чтобы закрыть возможный прорыв ВСУ, пока не прибудут основные части со стороны РФ. Их просто держат как резерв. Так что ни к какому прорыву в Украину террористы не готовы", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Станислав Асеев говорил, что на Донбассе ненавидят обычных россиян, а вот президента РФ Владимира Путина считают великим человеком и одним из сильнейших лидеров планеты.

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