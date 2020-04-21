Так, це кіно.
Ні, на фото не манекен, дитина справжня.
Так, її ніхто не питав, чи вона хоче тортур.
Дитина була взята з харківського сиротинця, де за допомогою неї демонстрували кадри насилля, ілюструючи катувальний характер сталінських часів.
Кадри з фильму "Дау"
Кадри з фильму "Дау"
Кадри з фильму "Дау"
Частина критиків на фестивалі у Берліні та Парижі відмовилися писати рецензії на це кіно, мотивуючи це небажанням долучатися до піару фільму, який у документально художній манері демонстрував зґвалтування, приниження і садизм.
Кіно має назву "Дау".
Його режисер - росіянин Ілля Хржановський.
Всі актори і знімальна група фільму підписали угоду про нерозголошення того, що відбувалося на майданчику.
Але це дорослі.
Дитина, яку європейці побачили у кадрі не викликала обурення у громадськості.
Ilya Khrzhanovskiy, ми не знайомі.
Але я дуже хочу, щоб ти, виродок, відповів за це.
Як і керівництво харківського сиротинця, яке дозволило дитині пережити це пекло.
Фільм знімали у 2011.
Зараз дитині 9 років.
Як моєму старшому сину.
І я презираю вас і ваше ганебне кіно.
Сподіваюся Національна поліція України з подання Микола Кулеба вже завела справу.
І всі винні будуть покарані.
А ті, хто використовує дітей у своїх своїх творчих експериментах назавжди позбудуться бажання це робити у майбутньому.
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