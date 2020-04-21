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21 апреля • обновлено в 20:54
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Янина Соколова
Янина Соколова
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Росіянин показав кадри насилля сталінських часів на дитині із харкіського сиротинця

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Так, це кіно.

Ні, на фото не манекен, дитина справжня.

Так, її ніхто не питав, чи вона хоче тортур.

Дитина була взята з харківського сиротинця, де за допомогою неї демонстрували кадри насилля, ілюструючи катувальний характер сталінських часів.

Кадри з фильму "Дау"

Кадри з фильму "Дау"

Кадри з фильму "Дау"

Кадри з фильму "Дау"

Кадри з фильму "Дау"

Кадри з фильму "Дау"

Частина критиків на фестивалі у Берліні та Парижі відмовилися писати рецензії на це кіно, мотивуючи це небажанням долучатися до піару фільму, який у документально художній манері демонстрував зґвалтування, приниження і садизм.

Кіно має назву "Дау".

Його режисер - росіянин Ілля Хржановський.

Всі актори і знімальна група фільму підписали угоду про нерозголошення того, що відбувалося на майданчику.

Але це дорослі.

Дитина, яку європейці побачили у кадрі не викликала обурення у громадськості.

Ilya Khrzhanovskiy, ми не знайомі.

Але я дуже хочу, щоб ти, виродок, відповів за це.

Як і керівництво харківського сиротинця, яке дозволило дитині пережити це пекло.

Фільм знімали у 2011.

Зараз дитині 9 років.

Як моєму старшому сину.

І я презираю вас і ваше ганебне кіно.

Сподіваюся Національна поліція України з подання Микола Кулеба вже завела справу.

І всі винні будуть покарані.

А ті, хто використовує дітей у своїх своїх творчих експериментах назавжди позбудуться бажання це робити у майбутньому.

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Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Место
Украина Харьков
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Яніни Соколової
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