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Юрий Гудыменко
Юрий Гудыменко
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Росія знову зазіхає на чужі території

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Путін присвоїв частинам російської армії імена українських міст: з'явилися "гвардійський Львівський", "гвардійський Житомирсько-Берлінський", і "гвардійський Ніжинський" полки. Деякі військові частини отримали також назви міст Білорусі та Польщі. – Ред.

Є два пояснення цим діям.

По-перше, продовжується інформаційна пропаганда Російської Федерації - росіяни приписують російським частинам і солдатам "всю тяжесть потерь" а заразом і всю перемогу у Другій світовій війні. Як казав Путін, і ми пам’ятаємо цю "чудову" цитату: "Радянський Союз переміг би і без українців".

Продовжується історія про те, як усі народи Радянського Союзу викреслюються росіянами з-поміж переможців, в першу чергу - українці. Саме цим мотивується дане рішення.

Найменування військових частин, сформованих на території нинішньої Російської Федерації, за назвами міст інших країн – це підкреслення того, що нібито росіяни звільнили всю Європу. Там є українські, білоруські і польські (Варшавський полк) міста. Це означає, що Росія приписуватиме собі всі перемоги СРСР у Другій світовій одноосібно.

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Мы герои, мы встаем с колен, мы великая страна

По-друге, Росія використовує шанс, щоб нагадати, що всі країни, які так чи інакше розташовані поруч із нею, всі країни колишнього соцтабору, СРСР – всі вони мають, на думку росіян, увійти до російської зони впливу. Росіяни чудово розуміють, як ставляться у тій самій Польщі, Україні чи Білорусі до такого перейменування. Однозначно - це натяк на те, що Росія знову демонструє свої зазіхання на ці міста.

Тому це вчергове нагадує той факт, який ми дуже давно знаємо: Росія – агресор. Росія хоче мати у своєму складі всю Україну, всю Білорусь. Росія нагадує Польщі та іншим країнам поруч із нею, що всі вони, на думку росіян, мають стати її частиною.

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Автор
Юрий ГудыменкоЮрий Гудыменко
Тема
Вторая мировая война
Место
Россия
Объект
Россия
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Кремлівські позорники-злодії, коли вже їх вгомонять?!
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Doc
Doc
Путин очень примитивный и если он что-то уже сказал - значит так делать не будет. А то что он хочет сделать - он никогда не будет озвучивать и считает себя очень скрытным и непредсказуемым. И в данном случае Путин сделал этот только для того чтоб отвлечь свой народ от рассуждений о пенсиях и о том что страна катится вниз и что русские Наташи ведут себя как бляди и при этом отдельные люди общаются с иностранцами и кто знает что они там обсуждают
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