Путін присвоїв частинам російської армії імена українських міст: з'явилися "гвардійський Львівський", "гвардійський Житомирсько-Берлінський", і "гвардійський Ніжинський" полки. Деякі військові частини отримали також назви міст Білорусі та Польщі. – Ред.
Є два пояснення цим діям.
По-перше, продовжується інформаційна пропаганда Російської Федерації - росіяни приписують російським частинам і солдатам "всю тяжесть потерь" а заразом і всю перемогу у Другій світовій війні. Як казав Путін, і ми пам’ятаємо цю "чудову" цитату: "Радянський Союз переміг би і без українців".
Продовжується історія про те, як усі народи Радянського Союзу викреслюються росіянами з-поміж переможців, в першу чергу - українці. Саме цим мотивується дане рішення.
Найменування військових частин, сформованих на території нинішньої Російської Федерації, за назвами міст інших країн – це підкреслення того, що нібито росіяни звільнили всю Європу. Там є українські, білоруські і польські (Варшавський полк) міста. Це означає, що Росія приписуватиме собі всі перемоги СРСР у Другій світовій одноосібно.
По-друге, Росія використовує шанс, щоб нагадати, що всі країни, які так чи інакше розташовані поруч із нею, всі країни колишнього соцтабору, СРСР – всі вони мають, на думку росіян, увійти до російської зони впливу. Росіяни чудово розуміють, як ставляться у тій самій Польщі, Україні чи Білорусі до такого перейменування. Однозначно - це натяк на те, що Росія знову демонструє свої зазіхання на ці міста.
Тому це вчергове нагадує той факт, який ми дуже давно знаємо: Росія – агресор. Росія хоче мати у своєму складі всю Україну, всю Білорусь. Росія нагадує Польщі та іншим країнам поруч із нею, що всі вони, на думку росіян, мають стати її частиною.
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