10 тысяч специальных защитных костюмов, которые были доставлены из Китая средствами корпорация Рошен и Фонда Петра Порошенко, отправлены в больницы Черновцов, Тернопольской области, Киева и Винницы. В течение ближайшей недели у Порошенко планируют доставить такие костюмы в другие области Украины.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" рассказал в Открытом партийном офисе, откуда начал свой путь по Украине этот критически важный для врачей груз.

"Украина сейчас оказалась перед очень серьезными вызовами. В дополнение к российской агрессии – еще эпидемия коронавируса и серьезные экономические трудности. Так же, как мы в 2014-2015 годах объединились и давали отпор российской агрессии усилиями добровольцев, волонтеров, простых граждан. Так же, как тогда собирали бронежилеты, разгрузки, самое необходимое в раздетой, разоруженной и почти уничтоженной украинской армии. Так же сейчас мы должны защитить наших врачей, поскольку именно они сейчас на переднем фронте борьбы с коронавирусом", – сказал Порошенко.

"Они должны быть одеты в защитные костюмы, иметь качественные маски, качественные противовирусные очки, бахилы, перчатки, иметь главное оборудования и лекарства для того, чтобы спасать украинцев", – перечислил Петр Порошенко.

Рошен купил 10 тысяч защитных костюмов

Рошен купил 10 тысяч защитных костюмов

Рошен купил 10 тысяч защитных костюмов

Рошен купил 10 тысяч защитных костюмов

Он показал демонстрационный костюм – именно такой, который необходимый для многочасового изменения медперсонала в инфекционных отделениях.

"Он стерильный, самого высокого уровня защиты, первая партия 10 тысяч штук прибыла самолетом из Китая", – сообщил Порошенко.

Он еще раз напомнил, что на мировом рынке сейчас огромный ажиотаж вокруг медсредств. Страны пытаются перехватить контракты друг у друга.

"И фактически там, где мы заказали 70 тысяч, сейчас завод пытается сорвать наш контракт, потому что приехали россияне с чемоданами денег и пытаются перехватить наш контракт. Но мы точно поставим в Украину необходимое количество защитных костюмов", – подчеркнул Порошенко.

"Сегодня уже костюмы пошли в наиболее пораженные регионы Украины. Это Черновцы и Тернополь. Часть останется в Киеве, часть поедет в Винницу. И в конце концов в течение недели мы сделаем так, чтобы в каждом областном центре врачи имели, чем защищаться. Только при этих условиях они смогут оказывать качественную медицинскую помощь украинцам", – сообщил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, для обеспечения защиты украинских врачей Фонд Петра Порошенко и корпорация "Рошен" закупили 100 тысяч защитных костюмов, которые уже поступают в Украину.

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