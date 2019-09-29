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29 сентября • обновлено в 23:20
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Рош ха-Шана-2019: появились видео с массовыми гуляниями хасидов в Умани

2.4т Читать материал на украинском

В Умани около 40 тысяч паломников со всего мира собрались встретить еврейский Новый год – Рош га-Шана.

Паломники съезжаются в украинский город на могилу своего духовного наставника Цадика Нахмана. Хасиды верят, что встреча Нового года у могилы Нахмана принесет им удачу в будущем году.

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Празднование Рош га-Шана в Умани

Празднование Рош га-Шана в Умани

vaadua.org

Накануне празднования Рош га-Шана евреи веселятся, танцуют, молятся и готовят кошерную пищу. Новый год у хасидов наступит в ночь с 29 на 30 сентября. По иудейскому календарю – должен наступить 5780.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, публичный порядок в Умани обеспечивает более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, а также 20 сотрудников полиции Израиля.

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Тема
Паломничество хасидов в Умань
Место
Украина
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