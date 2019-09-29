Рош ха-Шана-2019: появились видео с массовыми гуляниями хасидов в Умани

В Умани около 40 тысяч паломников со всего мира собрались встретить еврейский Новый год – Рош га-Шана.

Паломники съезжаются в украинский город на могилу своего духовного наставника Цадика Нахмана. Хасиды верят, что встреча Нового года у могилы Нахмана принесет им удачу в будущем году.

Празднование Рош га-Шана в Умани vaadua.org

Накануне празднования Рош га-Шана евреи веселятся, танцуют, молятся и готовят кошерную пищу. Новый год у хасидов наступит в ночь с 29 на 30 сентября. По иудейскому календарю – должен наступить 5780.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, публичный порядок в Умани обеспечивает более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, а также 20 сотрудников полиции Израиля.

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