Фейки и роспропаганда: во Freedom House дали советы журналистам Украины

Российская пропаганада — одна из крупнейших проблем, с которой могут столкнутся украинские журналисты перед выборами в 2019 году.

Такое мнение в эфире авторской программы с Татьяной Поповой "Евроинтеграторы" на ObozTV высказал президент Freedom House Майкл Абрамовиц. Глава правозащитной организации посоветовал проверять ту фэйковую информацию, которую может распространять Россия.

"Первое, что я бы хотел сказать: вы должны признать, что это действительно большая проблема - фейковые новости, особенно перед выборами со стороны России - это надо осознавать и понимать, что надо делать важные контршаги и принимать контрмеры для того, чтобы побороть эту пропаганду. Люди должны понимать, что будут проблемы с новостями, и не все новости, которые они получают через телевидение или интернет, - правдивы", — считает Абрамовиц.

Журналистам же в этой ситуации Абрамовиц посоветовал внимательно и качественно относиться ко своей работе.

"Делайте свою работу, независимо от ситуации, расследуйте факты. Нужно рассказывать правдивую историю настолько точно, насколько это возможно. Коррупция ли это или же криминал, либо это плохая работа правительства — все это информация, которую люди и общество должны знать. Нужно отталкиваться от этого. Но необходимо эту информацию уметь доказать - в этом заключается роль журналистов, они как надзиратели за ситуацией, которая происходит в стране, watchdogs", — пояснил Абрамовиц.

Но этим ограничиваться не стоит. Глава Freedom House советует украинцам заниматься самообразованием для того, чтобы не верить в фэйковые новости.

"В странах, таких как Украина, где еще не должным образом построена демократия, это действительно проблема, но люди должны понимать, что в первую очередь они хотят быть свободными, хотят видеть вокруг открытость прессы. Это нормальная дискуссия в демократической стране, и надо следовать этим ценностям, тогда пропаганду можно будет побороть и цензуру тоже",— подчеркнул Абрамовиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в посольстве Саудовской Аравии в Турции был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги. По данным турецкой разведки, группа из 15 саудовских палачей расчленила тело журналиста прямо в кабинете у генконсула.