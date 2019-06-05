Ви думаєте серіал "Чорнобиль" - це про наше минуле? Ви помиляєтесь. Це про наше сьогоднішнє і майбутнє. ТОМУ ЩО НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЬ В НАШІЙ МЕНТАЛЬНОСТІ!

Ви бачите, як начальники і олігархи говорять з підлеглими в нашій країні? Точно так само як в серіалі у сцені, де Дятлов наказує проводити експеримент проти всіх правил...

Ви бачите, як заради власних амбіцій і цілей, люди зливають здоровий глузд в унітаз?

Ви бачите, яка неповага сифонить з кожного з нас до оточуючих людей?

Ви бачите, як політики і бізнесмени маніпулюють громадською думкою? Як залякують, розділяють, вводять в оману?

Ви бачите, як поліція порушує закон і прикриваються начальством?

Ви бачите, як будівельники порушують нормативи, але це приховується в документації і затверджується чиновниками за доплату?

Ви бачите, як бюджетні кошти крадуться з неприпустимих речей: оборони, охорони здоров'я, освіти?

Ви бачите, як суди судять проти закону і совісті? Але не треба думати, що винні тільки "вони" - ті хто при владі. КОЖЕН З НАС ВИНЕН.

Серыал "Чорнобиль" Скріншот

Ви бачите, як чисті ліси загаджуються після кожного пікніка?

Ви чуєте, як в під'їздах наших міст пахне? Ви бачите як в громадських туалетах не зливають після себе воду? Незалежно, це дешеве кафе чи дорогий ресторан!!! Ви бачите, з якими мотивами і рівнем свідомості, люди йдуть на виборчі ділянки? Все це невігластво, неповага, брехня. Їм ціна - майбутні катастрофи...Поки самі не почнемо мінятись...поки самі не станемо усвідомлювати відповід- альність за свої дії...поки самі не усвідомимо свою жадність, неповагу до всього живого і інших людей, поки не розберемось в історії, політиці, економіці і не осмислимо масштаб всього що відбувається....Чорнобиль - наша карма.

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