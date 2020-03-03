Офицер Вооруженных сил Украины Роман Ковалев, который критиковал президента Владимира Зеленского и получил выговор, заявил о новом скандале в Главном военном госпитале Киева.

Мужчина утверждает, что его медицинские документы подделали. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав аудиозапись разговора со своим врачом, полковником медслужбы Луриной (чтобы прослушать, проскролльте до конца новости).

Ковалев обнародовал аудиозапись с врачом госпиталя

"В своей истории болезни я увидел запись об осмотре врача, которого не было. Я спросил об этом у своего врача, потому что именно лечащий врач отвечает за ведение истории болезни больного, почему в моей истории появилась запись о моем осмотре нефрологом 27.02.20, которого на самом деле не было", – написал офицер ВСУ.

По словам Ковалева, сначала Лурина пыталась объяснить ему, что делать осмотр больного без его присутствия – норма. "Но когда мы дошли до места, где нефролог полковник Колесник пишет о том, что он меня пальпировал и осматривал кожу, сдалась даже госпожа Лурина", – уточнил он.

Ковалев уточнил, что начальник юридической службы госпиталя 28 февраля выкрал его телефон, чтобы уничтожить именно эти аудиозаписи. Но они сохранились.

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер ВСУ Роман Ковалев рассказал о скандале в Главном военном госпитале Киева.

Напомним, что 28 февраля он пришел поговорить с начальником кардиоревматологии Галиной Спасской и хотел записать их разговор на телефон. Однако начальник юридической службы госпиталя подполковник Андрей Кузьминец забрал у Ковалева телефон и перешел на угрозы с рукоприкладством.

Ковалеву в январе объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.

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