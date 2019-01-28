''Рок-звезды в наручниках'': Цимбалюк рассказал о проколе России с украинскими моряками

России не удалось морально задавить пленных украинских моряков. Ведь парни убедились в том, что стали настоящими Героями для родной страны прямо во время судилища над ними.

Они увидели колоссальную поддержку со стороны Украины и всего мирового сообщества, а страна-агрессор никак не могла опровергнуть это. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Пленные украинские моряки

"Когда человек сидит в камере, ему же там, наверное, нашептывают, что "твоя страна от тебя отказалась", "признай, что Путин великий, мы тебе дадим банку варенья". А тут они (Россия. — Ред.) были обязаны показать миру (судилище. — Ред.). Они — как рок-звезды, только в наручниках (пленные моряки. — Ред.). Когда все аплодируют, мамы плачут, куча иностранных дипломатов, наше посольство. Они увидели, что их никто не забыл. Это важно", — выразил мнение он.

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