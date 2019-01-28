''Рок-звезды в наручниках'': Цимбалюк рассказал о проколе России с украинскими моряками

России не удалось морально задавить пленных украинских моряков. Ведь парни убедились в том, что стали настоящими Героями для родной страны прямо во время судилища над ними.
Они увидели колоссальную поддержку со стороны Украины и всего мирового сообщества, а страна-агрессор никак не могла опровергнуть это. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Пленные украинские моряки
"Когда человек сидит в камере, ему же там, наверное, нашептывают, что "твоя страна от тебя отказалась", "признай, что Путин великий, мы тебе дадим банку варенья". А тут они (Россия. — Ред.) были обязаны показать миру (судилище. — Ред.). Они — как рок-звезды, только в наручниках (пленные моряки. — Ред.). Когда все аплодируют, мамы плачут, куча иностранных дипломатов, наше посольство. Они увидели, что их никто не забыл. Это важно", — выразил мнение он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
15 и 16 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам еще на два месяца.
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