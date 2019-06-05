Родные в истерике: под Киевом похоронили убитого полицейскими ребенка. Фоторепортаж

В среду, 5 июня, в Переяслав-Хмельницком похоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают двух полицейских.

На церемонию прощания, которая прошла во дворе дома, где живет семья мальчика, пришли более ста местных жителей, а также много журналистов, сообщает theБабель. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Далее похоронная процессия направилась на кладбище, где священник отслужил панихиду по убитому мальчику. Люди шепотом обсуждали вопиющий случай, который лишил жизни 5-летнего ребенка. Жители Переяслав-Хмельницкого выразили мнение, что подозреваемых хотят "отмазать".

Сергей Моргунов/theБабель

Сергей Моргунов/theБабель

Сергей Моргунов/theБабель

Сергей Моргунов/theБабель

Родные Кирилла тяжело перенесли траурное мероприятие. Бабушку мальчика забрала скорая помощь, а отец был на грани потери сознания. Стало плохо также и одной из женщин, присутствовавших на похоронах.

Сергей Моргунов/theБабель

"Семья его так любила, это золотой ребенок был. Родители хорошие, а бабушка в нем души не чаяла. Это такой долгожданный внук был!" – рассказала родственница Кирилла.

"Это не так просто здесь стоять, ощущение такие, будто потерял часть тела", – сказал на прощании с ребенком священник.

Появилась на похоронах по приглашению родителей Кирилла и представительница полиции Майя Бреславская, которая выполняет обязанности заместителя руководителя Главного управления полиции в Киевской области. Пришел также и мэр Переяслав-Хмельницкого Тарас Костин.

Сергей Моргунов/theБабель

bbc.com

bbc.com

bbc.com

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