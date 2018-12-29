''Боится, что сделают инвалидом'': родные пленных украинских моряков сделали заявление

Заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона о том, что украинские моряки должны встретить Новый год дома, очень обрадовало их родных.

Они рассказали OBOZREVATEL, как ждут своих ребят дома и надеются на их возвращение. "Для нас это просто шикарная новость, спасибо вам за нее", — сказал отец Романа Мокряка, Николай Леонидович.

Ждут звонка от моряка

Сейчас семья Мокряков ждет звонка от Романа, адвокат им пообещал, что в ближайшее время он сможет с ними связаться. Поэтому долго занимать телефон разговорами Николай Леонидович опасается.

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"В нашей жизни все непредсказуемо, все может случиться, а нам остается только ждать и надеяться. В любом случае мы будем готовить новогодний стол и надеяться, что Роман тоже будет с нами", — взволнованно говорит отец Николай Мокряк.

Роман Мокряк

Также ждут возвращения сына и в семье Василия Сороки. "Волкер (спецпредставитель США по Украине — Ред.) тоже недавно говорил, что наши ребята должны быть на Рождество дома. Дело политиков делать заявления, а наше – надеяться. Конечно, мы им очень благодарны за это. И очень надеемся, что заявления на таком высоком уровне повлияют на одного маленького человечка, и он отпустит наших ребят", — сказал OBOZREVATEL Виктор Сорока, отец раненого моряка.

Он подчеркнул, волонтеры и неравнодушные люди постоянно оказывают помощь. "Уже столько одежды принесли, что начал беспокоиться, говорю, вы ребята, думаете, что они там будут долго сидеть?" — шутит Виктор Сорока.

Василий Сорока Facebook Василия Сороки

Просят Деда Мороза вернуть ребят

Ждут дома и моряка Андрея Эйдера. "Я вам могу признаться, что мы с детьми даже Деда Мороза просим, чтобы он вернул разум некоторым людям и чтобы отпустили моряков домой. Их всех должны были сразу отпустить. Никакого смысла нет в этих судах, следствии, потому что это политическое дело. И только Путин может решить это, учитывая законы о правах человека и морское право", — отметила в беседе с нами мачеха Андрея Евгения Эйдер.

По ее словам, они каждый день ждут хороших новостей, и заявления политических лидеров им также внушают надежду.

Андрей Эйдер Facebook Андрея Эйдера

"У меня нет такого ощущения, что нам придется ждать Андрея месяцами или годами. Мы каждый день надеемся на лучшее. И наша надежда не исчезает. Я каждый день пишу электронные письма в "Матросскую тишину", и мы получаем ответы от Андрея. Они приходят с опозданием, когда с небольшим, иногда с большим, но приходят. Как ни странно это прозвучит, но мы даже рады, что Андрей именно в "Матросской тишине", потому что там есть такая возможность, как общение с помощью электронных писем. Конечно, он пишет, что все у него хорошо, раны заживают. Но мы же понимаем, что человек не может быть здоров, раз он находится в госпитале СИЗО", — рассказывает Евгения.

Она поясняет, у парня так и не удален осколок из ноги.

"Они его только дезинфицируют. Андрей не хочет там делать операцию, опасается, что в тюремной больнице могут занести инфекцию, или сделают так, что он останется инвалидом", — подытожила Эйдер.