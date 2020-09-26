"Мечтал летать, но улетел навсегда!" Сослуживцы и близкие – о погибших в Ан-26 в Чугуеве

OBOZREVATEL продолжает собирать истории летчиков, которые погибли в жутком крушении военного самолета АН-26 под Чугуевым на Харьковщине 25 сентября. Среди погибших оказались как курсанты, так и опытные пилоты. Сослуживцы говорят о том, что у экипажа был огромный опыт полетов. А мама одного из штурманов сообщила, что самолет часто ломался.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Торопился жениться

Еще один ушедший в небо, курсант Артем Дудла. Ему оставалось налетать всего четыре часа, а потом предстоял отпуск. В тот день его девушка, Евгения, очень уговаривала отпроситься и приехать к ней, но он полетел.

Артем хотел жениться на своей девушке. Instagram Евгении

"Когда я спросила, что будет, если вдруг меня не станет, он ответил, что не сможет жить без меня. А как же мне теперь жить? Ты частичка меня, моя любовь и моя жизнь. Недавно он сказал, что хочет, чтобы я стала его женой. Мы очень быстро поспешили со знакомством с его родителями, я всегда спрашивала, чего так быстро, а он отвечал: а чего ждать. Он любил жизнь, семью, любил свое дело, но больше его с нами нет", – написала Евгения.

Артем Дудла был очень добрым. Facebook Артема Дудлы

"Он был добрее всех, все его друзья так говорят. Он никогда не отказывал в помощи. Он был для меня всем. Можно много писать, но ничего уже не изменить", – сообщила OBOZREVATEL его девушка.

Называл себя афроукраинцем

Одним из пилотов злосчастного АН-26 был Афраш Мсуя. Старший лейтенант, штурман корабля учебной авиационной бригады Харьковского университета Воздушных Сил Украины им. Ивана Кожедуба. Афраш родился в Харьковской области, тут живет и его мама Римма. Отец в Танзании, работает врачом.

Афраш с мамой. Facebook Афраша Мсуи

Буквально 8 августа Афрашу исполнилось 29 лет. "Ашик родился в Украине. Он прекрасно говорил по-украински и сам себя в шутку называл афроукраинцем, и очень любил Украину, был настоящим патриотом. Это светлый человек и настоящий позитивчик, он так любил жизнь. Очень честный, добрый, всегда приходил на помощь и всегда улыбался. Он безумно любил летать. Это была его мечта. Своим близким он рассказывал, что этот самолет был неисправен", – рассказала одна из его знакомых.

По словам Риммы, сын говорил ей, что у этого самолета были неисправные двигатели. Мама подчеркнула, что сын не жаловался, он просто об этом рассказывал.

Об Афраше вспомнил и его друг Алексей Полозок. "Я долго писал этот пост, плакал и не мог поверить. Я не хочу в это верить, это не укладывается в моей голове. Мой дорогой Афраш Мсуя, ты был самым добрым, четным, искренним, жизнерадостным. Ты был НАСТОЯЩИМ. Ты был простым и скромным. Я не знаю как жить без тебя, мой Ашик.

Хотел летать. Facebook Афраша Мсуи

Я набираю твой номер телефона, но он отключен. Я набираю снова и снова в надежде услышать твое "алло". Почему так жжет в груди, почему так больно? Закрываю глаза и вижу тебя, ты сидишь рядом за партой и смеешься, твой смех и улыбка – я никогда их не забуду. Мы жили, дурачились, попадали в неприятности, вместе же из них и выкарабкивались… Надеюсь, ты в лучшем мире, чем этот. Ты мечтал летать, но улетел навсегда", – написал Алексей.

Из династии военных и летчиков

Капитаном и штурманом учебной авиационной бригады был Алексей Остапенко. Ему в ноябре должно было исполниться 29 лет. У Алексея осталась семья – жена и маленькая дочка, которая пошла во 2 класс.

Алексей души не чаял в своей дочери. Facebook Алексея Остапенко

Сам Алексей родом из Крыма. Там закончил Алуштинское военное училище, а затем поступил в Харьков. "Он был единственным сыном у мамы. Так получилось, что воспитывала его мама, бабушка и дедушка. Его дедушка тоже был летчиком, а дядя – военным. Поэтому они оказывали большое влияние на Алексея", – рассказала знакомая их семьи.

Алексей в детстве был очень шустрым парнем и сам упросил маму отдать его в школу пораньше 7-ми лет. Сказал, что всех догонит. Так и случилось. В школе он увлекался бальными танцами, играл на аккордеоне. Но главная мечта всей его жизни была стать летчиком!

Алексей мечтал стать летчиком. Facebook Алексея Остапенко

"Он и маму ошарашил, когда привез к ней в Симферополь жену знакомиться, тогда ему был всего 21 год. Они поженились и у них родилась дочь Лиза. Он был очень счастлив и души не чаял в дочке", – говорит знакомая.

Мама Алексея в Крыму живет со своей престарелой мамой, которой 93 года. Она не может ее оставить без присмотра, чтобы выехать на похороны единственного сына.

Курсанты, которые учились у Алексея, вспоминают о нем как об очень хорошем и веселом человеке.

Алексей с дочкой. Facebook Алексея Остапенко

"Могу сказать о нем только положительные вещи. Добрый, веселый, хороший инструктор. У него осталась жена и дочь", – сообщил нам один из них.

"Я знаю его уже лет десять. Он давно летал и любил свою работу. Сам Алексей был очень жизнерадостный, душа компании. И любящий отец", – рассказал еще один его сослуживец.

Он говорит, что весь экипаж самолета был опытным и каждый из них имел огромный опыт работы. А вот в чем причина катастрофы, пока военные не хотят озвучивать.