В связи с пандемией коронавируса киноиндустрия практически остановилась. Из-за карантина по всему миру не работают кинотеатры, не снимают и даже не озвучивают фильмы.

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В Голливуде считают убытки и переживают о том, изменится ли ситуация в лучшую сторону после окончания пандемии. Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказал кинопродюсер и кинорежиссер Александр Роднянский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Голливуд испугался как и вся Америка. Вы знаете, что для Америки масштаб пандемии оказался неожиданным и страшным. Все, что происходит на глазах, заставляет переживать новое рождение индустрии, ее перезагрузку. Дело в том, что индустрия практически остановлена", – сказал Роднянский.

Александр Роднянский Скриншот из видео

По его словам, еще неизвестно, когда откроются кинотеатры. Кроме того, под вопросом, пойдут ли туда люди после окончания карантина.

"Поверят ли в то, что до появления вакцины они не заразятся? Будут ли у них в карманах деньги для того, чтобы смотреть кинематограф. Это универсальная проблема, касающаяся всех стран мира. Производство тоже остановлено по понятным причинам. Ни съемки, ни даже озвучивание, пост-продакшн, монтаж – ничего не происходит", – отметил кинопродюсер.

Более того, как рассказал Роднянский, в "запуск" новые картины тоже могут не отправиться. Это связано с тем, что один из важных компонентов кинопроизводства – страхование невозможен. Финансовые фонды отказываются от этого.

Как писал OBOZREVATEL ранее, первая ракетка Украины Элина Святолина призналась, что теннисисты столкнулись с серьезными трудностями во время карантина из-за пандемии коронавируса.

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