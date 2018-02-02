Родительским комитетам дадут по рукам: в Раде сделали грозное заявление

Родительским комитетам с"финансовыми оборудками" дадут по рукам.

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования и науки, народный депутат от фракции "Народный фронт" Тарас Креминь.

"Достаточно посмотреть на закон "Об образовании", где черным по белому написано, что участниками учебного и воспитательного процесса, кроме педагогов и учеников, также являются родительские комитеты. То есть родительские комитеты никто не отменяет и не запрещает, это форма самоуправления, предусмотренная законом. Их функция четко также прописана в законе. Поэтому всякого рода недостоверная информация о запрете комитетов, появляющаяся в СМИ, направлена, на мой взгляд, на дискредитацию реформы образования, которая продолжается", - заявил он.

По мнению нардепа, естественно, стоило бы навести порядок с теми родительскими комитетами, которые занимаются разного рода финансовыми оборудками, злоупотреблениями и стали инструментом в руках некоторых директоров против реформы образования.

Депутат обратил внимание на то, что в законе "Об образовании" есть нормы о публичной отчетности использования финансовых средств, которые поступили на обеспечение всего учебного процесса помимо бюджета.

Как сообщал "Обозреватель", в СМИ появилась информация о том, что Министерство образования и науки Украины запретило родительские комитеты в общеобразовательных школах. Позже появилось опровержение министерства.