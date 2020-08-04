Родители заснули на пляже, а ребенок ушел в море: Украиной прокатилась волна трагедий на воде

С начала года в Украине утонуло почти 800 человек. Каждый десятый из них – ребенок. За каждым таким случаем стоит настоящая трагедия. Однако этого можно было бы избежать, если бы люди не рисковали и соблюдали элементарные правила безопасности на воде.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Девочку снесло волной с матраса

Трагедия разыгралась на побережье Черного моря в Железном Порту 1 июля. 56-летняя бабушка с 3-летней внучкой и 38-летним гражданским мужем приехали на отдых из Кропивницкого. В первый же день отдыха мужчина отправился с девочкой плавать на матрасе. Ребенок лежал, а мужчина плыл рядом.

Неожиданно волна снесла девочку в воду. Мужчина бросился за ребенком, пытался плыть с девочкой к берегу, но так и на смог. На сушу он вышел один и вызвал спасателей.

Девочку снесло с матраса Kherson.net

Однако еще до приезда спасателей тело ребенка заметили отдыхающие и попросили мужчину, который плавал на лодке, достать ребенка. Он вытащил ее на берег, но помочь ей уже ничем нельзя было.

Тем временем бабушка ребенка бегала по берегу и сильно кричала, потому что не видела в воде своих близких.

Спасатели говорят, что девочку можно было бы спасти, если бы на ней был надувной жилет или хотя бы нарукавники, а также если бы взрослый мужчина не заплывал с маленьким ребенком так далеко от берега.

Родители заснули на пляже, а мальчик утонул

А 2 июля вечером в Мариуполе на пляже, недалеко от железнодорожного вокзала, пропал 7-летний Николай Лахно. Ребенок страдал ДЦП. Родители бросились его искать, вызвали полицию. Ребенка искали до самого утра. Однако тело мальчика обнаружил один из отдыхающих в 50 метрах от берега. Он буквально наступил на него. А когда достал, оказалось, что это пропавший Николай Лахно.

Николай Лахно утонул в Мариуполе Национальная полиция

Как поясняла полиции мама ребенка, они с мужем заснули на подстилках на берегу, потому что очень устали после смены на заводе. А в это время ребенок пошел сам в море купаться. Очевидцы рассказывают, что видели, как мальчик один заходил в море.

Пошла плавать со знакомым водолазом

4 июля на Сумщине утонула 30-летняя юристка Сумского облсовета Карина Козупица. Вместе с родственниками она отдыхала на базе "Климентово-1", принадлежащей Укрзалізниці.

Там на берегу реки Ворскла она встретила знакомого водолаза с коллегой. То ли они ее уговорили, то ли она сама решила поплавать вместе с ними с аквалангом.

Карина Козупица Facebook Карины Козупицы

Два водолаза поплыли вместе с ней. Однако через некоторое время девушка начала тонуть. Один из водолазов пытался ее спасти и тоже пошел ко дну.

Знакомые рассказали, что Карина была спортсменкой, занималась фитнесом и даже умела плавать. Почему она утонула, сейчас выясняет полиция.

Дедушка пытался спасти внучку

Трагедия случилась и в Кривом Рогу 4 июля. Там в пруду утонул 12-летний мальчик-сирота, которого воспитывала бабушка. Он вместе с друзьями пытался переплыть водоем, однако плавал плохо. Примерно в семи метрах от берега он начал тонуть.

Друзья пытались его отыскать, но безрезультатно. Спасатели нашли тело подростка на трехметровой глубине недалеко от берега.

На месте трагедии Первый городской

В том же Кривом Рогу уже 26 июля утонул пожилой мужчина, который пытался спасти свою внучку. Примерно в пять часов вечера отдыхающие возле Гданцевской плотины услышали крик женщины. В воде в это время барахтались мужчина и ребенок.

Один из отдыхающих бросился на помощь, ему удалось зацепить девочку и вытащить ее на берег. А вот 65-летний дедушка утонул, его тело достали уже спасатели.

Те, кто тонут, не кричат

Спасатели говорят, что одна из основных причин гибели на воде – это беспечность.

"Родители приходят на пляж и забывают, что они с детьми. Могут легко оставить ребенка под присмотр незнакомых соседей или вздремнуть, как это случилось в Мариуполе. Забывают надевать на детей надувные жилеты и нарукавники, а ведь именно они могут спасти ребенка. Что касается взрослых, то основным фактором гибели являются спиртные напитки. Часто люди отдыхают на берегу незнакомого водоема, пьют, потом идут в воду. И, кроме того, обычная беспечность, заплывают далеко, хотя не умеют плавать. Прыгают с моста или с обрыва. Все это приводит к таким последствиям. И помните, то, что тонущие не кричат о помощи, это миф", – рассказывает спасатель с 20-летним стажем Сергей Алексеенко.

Червона зорька

В ГоСЧС дают рекомендации, как безопасно купаться. В первую очередь следует выбирать оборудованные пляжи, избегать водоемов с быстрым течением, стараться не оставаться в воде одному. Кроме того, нельзя купаться в темное время суток, в алкогольном опьянении. И, конечно, не отпускать детей одних в воду.