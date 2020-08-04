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Родители заснули на пляже, а ребенок ушел в море: Украиной прокатилась волна трагедий на воде

Марина Петик
Марина Петик
Общество
44,3 т.
Родители заснули на пляже, а ребенок ушел в море: Украиной прокатилась волна трагедий на воде

С начала года в Украине утонуло почти 800 человек. Каждый десятый из них – ребенок. За каждым таким случаем стоит настоящая трагедия. Однако этого можно было бы избежать, если бы люди не рисковали и соблюдали элементарные правила безопасности на воде.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Девочку снесло волной с матраса

Трагедия разыгралась на побережье Черного моря в Железном Порту 1 июля. 56-летняя бабушка с 3-летней внучкой и 38-летним гражданским мужем приехали на отдых из Кропивницкого. В первый же день отдыха мужчина отправился с девочкой плавать на матрасе. Ребенок лежал, а мужчина плыл рядом.

Неожиданно волна снесла девочку в воду. Мужчина бросился за ребенком, пытался плыть с девочкой к берегу, но так и на смог. На сушу он вышел один и вызвал спасателей.

Девочку снесло с матраса

Девочку снесло с матраса Kherson.net

Однако еще до приезда спасателей тело ребенка заметили отдыхающие и попросили мужчину, который плавал на лодке, достать ребенка. Он вытащил ее на берег, но помочь ей уже ничем нельзя было.

Тем временем бабушка ребенка бегала по берегу и сильно кричала, потому что не видела в воде своих близких.

Спасатели говорят, что девочку можно было бы спасти, если бы на ней был надувной жилет или хотя бы нарукавники, а также если бы взрослый мужчина не заплывал с маленьким ребенком так далеко от берега.

Родители заснули на пляже, а мальчик утонул

А 2 июля вечером в Мариуполе на пляже, недалеко от железнодорожного вокзала, пропал 7-летний Николай Лахно. Ребенок страдал ДЦП. Родители бросились его искать, вызвали полицию. Ребенка искали до самого утра. Однако тело мальчика обнаружил один из отдыхающих в 50 метрах от берега. Он буквально наступил на него. А когда достал, оказалось, что это пропавший Николай Лахно.

Николай Лахно утонул в Мариуполе

Николай Лахно утонул в Мариуполе Национальная полиция

Как поясняла полиции мама ребенка, они с мужем заснули на подстилках на берегу, потому что очень устали после смены на заводе. А в это время ребенок пошел сам в море купаться. Очевидцы рассказывают, что видели, как мальчик один заходил в море.

Пошла плавать со знакомым водолазом

4 июля на Сумщине утонула 30-летняя юристка Сумского облсовета Карина Козупица. Вместе с родственниками она отдыхала на базе "Климентово-1", принадлежащей Укрзалізниці.

Там на берегу реки Ворскла она встретила знакомого водолаза с коллегой. То ли они ее уговорили, то ли она сама решила поплавать вместе с ними с аквалангом.

Карина Козупица

Карина Козупица Facebook Карины Козупицы

Два водолаза поплыли вместе с ней. Однако через некоторое время девушка начала тонуть. Один из водолазов пытался ее спасти и тоже пошел ко дну.

Знакомые рассказали, что Карина была спортсменкой, занималась фитнесом и даже умела плавать. Почему она утонула, сейчас выясняет полиция.

Дедушка пытался спасти внучку

Трагедия случилась и в Кривом Рогу 4 июля. Там в пруду утонул 12-летний мальчик-сирота, которого воспитывала бабушка. Он вместе с друзьями пытался переплыть водоем, однако плавал плохо. Примерно в семи метрах от берега он начал тонуть.

Друзья пытались его отыскать, но безрезультатно. Спасатели нашли тело подростка на трехметровой глубине недалеко от берега.

На месте трагедии

На месте трагедии Первый городской

В том же Кривом Рогу уже 26 июля утонул пожилой мужчина, который пытался спасти свою внучку. Примерно в пять часов вечера отдыхающие возле Гданцевской плотины услышали крик женщины. В воде в это время барахтались мужчина и ребенок.

Один из отдыхающих бросился на помощь, ему удалось зацепить девочку и вытащить ее на берег. А вот 65-летний дедушка утонул, его тело достали уже спасатели.

Те, кто тонут, не кричат

Спасатели говорят, что одна из основных причин гибели на воде – это беспечность.

"Родители приходят на пляж и забывают, что они с детьми. Могут легко оставить ребенка под присмотр незнакомых соседей или вздремнуть, как это случилось в Мариуполе. Забывают надевать на детей надувные жилеты и нарукавники, а ведь именно они могут спасти ребенка. Что касается взрослых, то основным фактором гибели являются спиртные напитки. Часто люди отдыхают на берегу незнакомого водоема, пьют, потом идут в воду. И, кроме того, обычная беспечность, заплывают далеко, хотя не умеют плавать. Прыгают с моста или с обрыва. Все это приводит к таким последствиям. И помните, то, что тонущие не кричат о помощи, это миф", – рассказывает спасатель с 20-летним стажем Сергей Алексеенко.

Родители заснули на пляже, а ребенок ушел в море: Украиной прокатилась волна трагедий на воде

Родители заснули на пляже, а ребенок ушел в море: Украиной прокатилась волна трагедий на воде Червона зорька

В ГоСЧС дают рекомендации, как безопасно купаться. В первую очередь следует выбирать оборудованные пляжи, избегать водоемов с быстрым течением, стараться не оставаться в воде одному. Кроме того, нельзя купаться в темное время суток, в алкогольном опьянении. И, конечно, не отпускать детей одних в воду.

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