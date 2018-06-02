В Украину вернулся "Синий кит": психолог рассказала об опасности

Возобновление попыток самоубийства среди участников группы "Синий кит" в Украине связано с тем, что родители подростков отдали воспитание и общение со своими детьми на откуп различным гаджетам.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила психолог Наталья Шестак.

"Очень часто сейчас наши дети больше общаются с телефонами и компьютерами, чем с людьми. По душам поговорить и не с кем. Родители заняты и сами провоцируют: "Ой, посиди в интернете". То есть родители приспособились к тому, что телефон и компьютер – это удобно. Но тогда давайте наблюдать, что он с ребенком делает. Родители расслабились и перестали контролировать. Наступает критическая точка доверия, что с той стороны сидят боги, которые все знают и ничего плохого не сделают", - отметила специалист.

По ее словам, из-за такой ситуации подрастающее поколение просто разучивается общаться в реальном мире.

"Когда мы пишем через компьютер, то нет эмоциональной подачи, мы только пишем текст. Мы передаем информацию, но не считываем эмоционально друг друга. Получается как-то холодно. Когда я пишу "Я люблю тебя" в компьютере, там нет эмоций, там нет голоса. Дети, которые растут на компьютере, они технически более развиты, но делиться эмоциями они могут не так, как мы", - подчеркнула она.

При этом психолог рассказала, с какими проблемами столкнется это поколение во взрослой жизни.

"Скорее всего, это люди которые будут взрывные в эмоциях. Спокойный, спокойный, но если потом сталкивается с голыми эмоциями, нету опыта, нету практики, то это больше истерика. Нормальная жизнь, это когда есть все эмоции. И радость, и горе, и раздражение. Нездоровый человек – это человек, который не умеет пользоваться этими эмоциями. Люди, которые сидят в интернете, они делают срывы импульсивней, ярче, резче. Следующему поколению нужно нам, родителям, преподносить опыт, как выражать эмоции не разрушая отношений", - посоветовала Шестак.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Как писал OBOZREVATEL, опасная виртуальная игра "Синий кит", которая пришла в Украину из России, стала известна и в других странах. О ней заговорили в Латвии, Италии и даже в США.