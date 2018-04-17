Манипуляторы - это всегда зло. И если от "внешних" манипуляторов - коллег, начальников, соседей можно отгородиться и защитить себя, в конце концов даже от мужа (жены) манипулятора можно сбежать, не позволив пить им свою кровь и жизнь. Однако есть люди-манипуляторы, которых не выбирают и окончательно сбежать от них даже на другой конец планеты не выйдет. Это родители. А еще некоторые родители машут перед своими детьми Библией и то с вытаращеными глазами, то со слезами тычут в стихи, где написано про почитание родителей детьми. Потом эти родители хватаются за сердце, меряют давление, падают в обморок чешут геморрой и прочая и прочая, перед детьми, которым уже давно 40 - 50 - 60.

Новости Самая большая беда России

У меня есть благая весть для тех, кого таким образом достают родители. Писание нам говорит: Родители, не раздражайте своих детей! Еф.6.4 Понимаете, по большому счету, никто никому ничего не должен. Мы рожаем детей не для того, чтобы их использовать и манипулировать ими, а для того, чтобы они стали друзьями, равными нам. И если мы вправду хотим вырастить их такими, то нужно не манипулировать, а общаться как со взрослыми лет с трех, не позже. Тогда результатом личностного подхода будет полноценно духовно и морально развитый человек, который не только в старости воды подаст, но и гораздо более ценные и достойные вещи сделает с радостью и любовью.